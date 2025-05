„Je to pro mě životní krok. Je to něco, co jsem si, když jsem přicházel do Opavy, nedokázal představit. Popravdě to stále ještě vstřebávám,“ řekl Zach, který dělal Czudkovi asistenta od roku 2021.

Překvapilo vás, že jste dostal důvěru, jelikož ve hře byl i další opavský asistent trenéra Kryštof Vlček?

Svým způsobem ano, ale nesnažil jsem se na to upínat. Soustředil jsem se na svou práci v klubu, které jsem měl dost. Vnímal jsem, že Kryštof je velký kandidát a dávalo mi smysl, aby byl hlavní trenér. Zároveň jsem si říkal, že když jsem mezi kandidáty, tak nějaká šance je. Určitě to je pro většinu lidí překvapení.

Jste odchovancem Sparty Praha. Jak jste se dostal do Opavy?

Po roce v zahraničí, když jsem v Gironě trénoval kluky do jedenadvaceti let, jsem hledal nové zaměstnání a přes nějaké kontakty jsem se spojil s Petrem Czudkem, který hledal asistenta, jenž by zároveň působil u opavské mládeže. Petr byl klíčovou osobou, která mě sem přivedla.

Za ty čtyři roky jste se už s klubem i městem sžil?

Doufám, že to nebude proti ničemu, když řeknu, že se už cítím jako Opavák, i když se snoubenkou bydlíme v Ostravě. Dennodenně jsem v hale a i na mém vyjadřování je slyšet, že jsem do zdejšího kraje zapadl. Cítím se tu jako doma nejen basketbalově.

Vlček nakonec bude vaším asistentem, nebudete chtít realizační tým ještě rozšířit?

To je otázka. S Kryštofem jsme byli dopředu domluveni, že si navzájem budeme dělat asistenty, což platí. Uvidíme, jestli ještě někoho budeme hledat, anebo budeme na vše stačit ve dvou. Věřím, že to brzy vyřešíme společně s Martinem Gniadkem, který bude mít výrazné slovo.

Gniadek končí jako hráč v NH Ostrava a stává se opavským sportovním manažerem. Už jste se bavili, jak moc obměníte mužstvo?

S Martinem a Kryštofem jsme seděli hned, jak jsme se dozvěděli o nynějších změnách v klubu. Bavili jsme se o dalších plánech, o tom, jaké máme představy. Budoucnost už řešíme.

Prozradíte, jak se stávající tým změní?

Výrazně se měnit nebude, protože máme osm podepsaných hráčů. Nějaké změny bychom rádi udělali, ale musejí dávat smysl. Nějaká výrazná obměna hráčů není na pořadu dne. Osm hráčů, kteří mají platné smlouvy, je dost, takže se bavíme o tom, jak je doplnit.

Opavský asistent David Zach

Opava je pověstná tím, že sází na české basketbalisty. Budete usilovat o to, aby v kádru bylo více cizinců?

S Martinem Gniadkem jsme se shodli, že chceme nadále podporovat tradici českých hráčů v Opavě, to měnit nechceme, ale na druhou stranu se nebráníme elementu zahraničního hráče tak, jak tomu tady bylo poslední dobou. Určitě najednou nepřivedeme větší počet cizinců.

Opava po zisku titulu v roce 2023 dvakrát nečekaně vypadla ve čtvrtfinále ligy. Co s tím?

Byl jsem u toho... Bolí mě to stejně jako každého v klubu a naše fanoušky. Naším úkolem je se z toho poučit. Byla by hloupost opakovat chyby, ale musíme si vše ještě zanalyzovat a udělat vše, abychom příští rok byli úspěšnější.

Bude pro vás těžké navázat na Petra Czudka?

Cítím obrovskou zodpovědnost. Je to nevděčná pozice přijít po něm, ale malý je ten, kdo má malé cíle. Beru to zodpovědně. Petra jako osobu nemohou nahradit, takovou ambici ani nemám. Mám ale motivaci a budu se snažit, abych v Opavě pokračoval v dobré práci a byl přínosem, aby družstvo bylo co nejúspěšnější.

Letos vám je 32 let. Stejně staří, ale i starší než vy jsou hned čtyři hráči – Luděk Jurečka, Miroslav Kvapil, Jakub Šiřina a Filip Zbránek. Poradíte si s tím?

Bude záležet na tom, jaký vztah si s těmi hráči navodím. Mám ale výhodu, že jsem u týmu už čtyři roky, se všemi hráči se znám, pracovali jsme spolu. Snad jsem si už u nich nějaký respekt vydobyl v rámci naší vzájemné spolupráce. V Česku i v zahraničí vidím spoustu mladých trenérů, kteří jsou v podobné situaci a zvládají to. Věřím, že to nebude problém.

I proto, že trénujete od svých 17 let?

Toto je už moje čtrnáctá sezona. Trénoval jsem od nejmladších dětí až po chlapy. Jeden rok jsem vedl v první lize Basket Košíře, které jsou teď Slavia Praha. Je to další krok v mé kariéře.