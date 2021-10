Basketbalisté Olomoucka tápou. Tátu si vychutnám, říká pardubický Pekárek

„Nevím, co se stalo, ale koše mi tam nepadaly. Přitom jsem v téhle hale házel tisíce střel,“ říkala posila pardubické Beksy po pikantním souboji.

Místo toho dominoval v jiné disciplíně: doskočil devět balonů a výrazně se tak přičinil k celkovým padesáti doskokům Pardubic. Díky této dominanci Pardubice ve středu porazily BK Redstone Olomoucko 79:55.

Pekárek k doskokům nakonec přidal i třináct bodů a kromě bývalých spoluhráčů rozesmutnil i otce. „Teď budu pár dní doma, takže si tátu vychutnám,“ rýpnul si. „Byl to pro mě specifický zápas, strávil jsem tu spoustu času, navíc kluky dobře znám. O to větší jsem měl motivaci,“ přiznal.

Olomoučtí basketbalisté v novém ročníku extraligy zatím odehráli pět zápasů. Vyhráli jen první, když v domácím prostředí přehráli nováčka z Jindřichova Hradce. Ve zbývajících konfrontacích je trápila zejména obrana. Proti Pardubicím defenzivní činnost zlepšili a inkasovali pouze devětasedmdesát bodů. Jenže měli zcela opačný problém.

V předešlých zápasech se vždy přehoupli přes osmdesátibodovou hranici. Naposledy ale košů vstřelili žalostně málo. „Je to o hlavě. Máme dobré střelecké pozice, ale nevystřelíme,“ přemítal kouč Olomoucka Robert Skibniewski „A taky v doskocích. Pardubice se v útocích dostávaly ke střelám i na potřetí. To byl základ jejich úspěchu.“ Slovům trenéra přitakal i kapitán Olomoucka Lukáš Feštr: „V obraně to zlé nebylo, ale na doskocích jsme pohořeli. K tomu jsme navíc dělali spoustu zbytečných chyb v útočné fázi.“

Olomoucko vedlo pouze v první čtvrtině, jenže Pardubice srovnaly zásluhou šesti slepených bodů. Pak se vývoj překlopil. Domácí ve druhé čtvrtině prohrávali už o 11 bodů, přesto se znovu krátce dostali do vedení. V druhém poločase se ale střelecky zadrhli a ve třetí čtvrtině vstřelili jen 9 bodů.

Vývoj nezvrátil ani forward Balša Dragović, který si proti Pardubicím odbyl debut za Redstone. „Jsem rád, že jsem tu mohl odehrát první zápas, ale samozřejmě převládá zklamání. Těžká prohra. Doufám, že v dalších zápasech se zlepší jak můj individuální, tak i týmový výkon,“ zhodnotila v krátkosti nová akvizice. „Měl jsem tam možná pár dobrých věcí, ale nikdy nejsem spokojený. Je na čem pracovat.“

Hanákům nepomohlo ani odstoupení pardubického rozehrávače Tomáš Vyorala, který si při otočce kolem vlastní osy poranil kotník. „Ani toho jsme nedokázali využít. Byli jsme minus čtyři body a měli jsme být nahoře. Místo toho přišla velká trápená,“ smutnil Feštr. „Naopak dostali větší minutáž borci, co třeba tolik nehrají,“ reagoval David Pekárek. „A zvládli to skvěle.“

Olomoucko se pokusí nastartovat 17. října v dalším zápase v Ústí nad Labem. „Je to sport. Věřím, že když budeme tvrdě makat, tak se nám to vrátí,“ hecuje Feštr.