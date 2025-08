„Chtěli jsme do kádru doplnit českého hráče do podkošového prostoru a z možností, které byly na trhu, jsme se rozhodli zvolit tu nejperspektivnější směrem do budoucnosti. David je mladý talentovaný hráč, kterého jsme dlouhodobě sledovali,“ uvedl na klubovém webu generální a sportovní manažer Středočechů Ladislav Sokolovský. „Nyní dostane šanci rozvíjet se po boku reprezentantů a velmi kvalitních zahraničních hráčů.“

Odchovanec brněnského basketbalu Nejezchleb v minulé sezoně nastoupil za Slavii do 24 zápasů a zaznamenal v průměru 3,3 bodu a 2,8 doskoku. V minulosti startoval na mistrovství Evropy kadetů, zranění jej připravila o šampionáty v kategoriích do 18 let a 20 let.

V minulých dnech Nymburk oznámil příchod rozehrávačů Sir’Jabariho Rice a Jhamira Brickuse a pivotů Jaquana Lawrence a Wesleyho Dreamera.