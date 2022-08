Hned ze začátku jsme dělali hodně chyb, litoval Jelínek po porážce s Itálií

Do hry se zařadilo jedenáct reprezentantů bez nuceně absentujících Tomáše Satoranského, Víta Krejčího a Martina Kříže. I když ve výběru kouče Ronena Ginzburga pětice hráčů - Jan Veselý (17), Martin Peterka (14), Patrik Auda, Ondřej Balvín (oba 11) a David Jelínek (10) - zaznamenala dvouciferný počet bodů, k úspěšnému výsledku to nevedlo.

„Ta naše síla, kterou máme na lavici, byla dneska horší, protože nás bylo míň. Bylo několik kluků, co zkoušelo zápas i přes nějaké bolesti, co měli. Někdo dohrál, někdo ne. Snažili jsme se do toho dát, co jsme mohli, ale hned ze začátku jsme dělali hodně chyb, hodně ztrát. Tam Italové bohužel získali náskok a táhlo se to až do konce,“ řekl Jelínek.

Češi hned v úvodní čtvrtině předvedli devět ztrát a celkem jich měli v utkání 22 oproti osmi soupeře. „Ztrát jsme měli spoustu, ale zas o tolik jsme to ve druhém poločase nevylepšili. Pak tam byl ještě nějaký doskok, ale to ve druhém poločase už nebylo tak špatné. Zabily nás ztráty,“ uvedl Jelínek.

„Bylo to náročné. Italové mají kvalitní tým a není jednoduché s nimi běhat. Když hrajete delší intervaly, tak ke konci už síly docházejí, protože rotace je menší. To není žádná omluva. Hodně chyb jsme udělali ztrátami v útoku. Tam se rozhodl zápas,“ podotkl.

V pátek Češi podlehli Německu 90:101. V Hamburku nenavázali na triumf na turnaji v Pardubicích, kde porazili Bulharsko a Chorvatsko. Šlo o testy na kvalifikaci mistrovství světa v příštím týdnu ve Francii a doma s Maďarskem a následný evropský šampionát v Praze a případně na play off v Berlíně.

„Z toho prvního zápasu můžeme vyvodit asi víc. Tam jsme byli všichni. Němci hráli hodně silově do těla a nám to nedělalo dobře. Z toho si něco odnést můžeme,“ vrátil se Jelínek k prověrce s domácím výběrem.

„Z toho druhého samozřejmě taky, i když je to trochu jiné vzhledem k tomu, kolik hráčů nám chybělo. To se ale může stát i později na EuroBasketu nebo kdekoliv na kvalifikaci. Musíme být na takové zápasy připraveni a snažit se nedělat tolik chyb jako dneska,“ podotkl.

Ocenil Ondřeje Sehnala, který odehrál duel s pochroumaným zápěstím na pravé ruce. „Je to limitující. Ondra hrál navzdory bolesti, dělal co mohl. Jsme rádi, že nám pomohl. Bohužel ani tohle nestačilo,“ dodal Jelínek.