„Po odchodu Jordana jsme hledali hráče, který by měl být výraznou posilou na obou stranách hřiště. Dashawn Davis, který se ve své první evropské sezoně dokázal výrazně prosadit v norské největší soutěži, tuto roli do našeho týmu přinese,“ věří děčínský generální manažer Lukáš Houser.
|
Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl
Čtyřiadvacetiletý, 188 centimetrů vysoký křídelník se po univerzitních štacích na „velkých“ univerzitách Oregon State a Mississippi State vydal do Evropy, loňský ročník strávil v dresu norského mistra Fyllingen Lions, s nímž obhájil domácí titul a byl sdíleným třetím nejlepším střelcem ligy.
Pouze ve třech z třiatřiceti duelů dal méně než deset bodů. V mistrovské sezoně dosahoval průměrně 22,8 bodu, 5,1 doskoku a 4,3 asistence za necelých 33 minut. V evropském poháru ENBL pak v sedmi zápasech průměroval 33 minut, 22,7 bodu, 4,4 doskoku a 4,1 asistence a byl nejlepším střelcem celé soutěže.
„To, že se Dashawn dokázal prosadit i v evropském poháru, hrálo při našem rozhodování velký význam. I v této konkurenci se stal střeleckých lídrem. Je posledním dílkem do našeho kádru, těšíme se, že zapadne do naší válečnické mentality a bude svými výkony bavit naše fanoušky,“ nepochybuje Houser.