Válečníci našli náhradu za Ogundirana, Američan Davis zářil v Norsku i v Evropě

Ondřej Bičiště
  9:10
To nejlepší na konec. Basketbalový Děčín našel nového lídra, poslední posilou letošního ligového semifinalisty je Američan Dashawn Davis, nejlepší střelec loňského evropského poháru ENBL a nejužitečnější hráč norské nejvyšší soutěže. Nahradit má hvězdu Jordana Ogundirana, který Válečníky po úspěšné minulé sezoně opustil.

Dashawn Davis jako hráč Oregon State | foto: ČTK / AP / Amanda Loman Profimedia.cz

„Po odchodu Jordana jsme hledali hráče, který by měl být výraznou posilou na obou stranách hřiště. Dashawn Davis, který se ve své první evropské sezoně dokázal výrazně prosadit v norské největší soutěži, tuto roli do našeho týmu přinese,“ věří děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

Čtyřiadvacetiletý, 188 centimetrů vysoký křídelník se po univerzitních štacích na „velkých“ univerzitách Oregon State a Mississippi State vydal do Evropy, loňský ročník strávil v dresu norského mistra Fyllingen Lions, s nímž obhájil domácí titul a byl sdíleným třetím nejlepším střelcem ligy.

Pouze ve třech z třiatřiceti duelů dal méně než deset bodů. V mistrovské sezoně dosahoval průměrně 22,8 bodu, 5,1 doskoku a 4,3 asistence za necelých 33 minut. V evropském poháru ENBL pak v sedmi zápasech průměroval 33 minut, 22,7 bodu, 4,4 doskoku a 4,1 asistence a byl nejlepším střelcem celé soutěže.

„To, že se Dashawn dokázal prosadit i v evropském poháru, hrálo při našem rozhodování velký význam. I v této konkurenci se stal střeleckých lídrem. Je posledním dílkem do našeho kádru, těšíme se, že zapadne do naší válečnické mentality a bude svými výkony bavit naše fanoušky,“ nepochybuje Houser.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Válečníci našli náhradu za Ogundirana, Američan Davis zářil v Norsku i v Evropě

To nejlepší na konec. Basketbalový Děčín našel nového lídra, poslední posilou letošního ligového semifinalisty je Američan Dashawn Davis, nejlepší střelec loňského evropského poháru ENBL a...

26. srpna 2025  9:10

Jeho finta Baníku nevyšla. Překvapení z fotbalu mizí, je tabulkový, mrzí Otepku

Fotbalisté ostravského Baníku se v duelu se Slováckem pokusili napodobit kulišárnu příbramským hráčů Martina Čupra a Rudolfa Otepky z před 20 let. Čupr tehdy na značce rohového kopu lehce posunul míč...

26. srpna 2025

Dál bez porážky. Volejbalisté do 21 let na MS ovládli základní skupinu

Čeští volejbalisté do 21 let ovládli na mistrovství světa v Číně bez porážky základní skupinu a do osmifinále postoupili z prvního místa. V duelu dosud stoprocentních týmů o první místo v tabulce...

26. srpna 2025  8:30

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19...

26. srpna 2025  8:19

Trápil se, před Tour uznal: S mojí formou nemá smysl. Na Vueltě ale Gaudu ožívá

Mělo jít o etapu, kdy si dánský cyklista Mads Pedersen připíše už čtrnácté letošní vítězství. Náročný závěr byl jako stvořený pro něj. I jeho stáj Lidl-Trek celý den kontrolovala tempo a do finiše ho...

26. srpna 2025  7:07

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

26. srpna 2025  4:04

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

26. srpna 2025  3:35

KVÍZ: Co je fulnecká hokejka a jakému klubu fandí? Jak dobře znáte Petru Kvitovou

V pondělí se z US Open poroučela po porážce 1:6, 0:6 s Francouzkou Diane Parryovou, čímž tenistka Petra Kvitová zakončila dlouhou a úspěšnou kariéru. Pamatujete si, jak vypadala její finále ve...

vydáno 26. srpna 2025

POHLED: Nepovedený návrat. Kvitová ale znovu ukázala kuráž a lásku k tenisu

Premium

Maskérka ji připravovala na vystoupení v živém studiu před loňským Turnajem mistryň v Rijádu a Petře Kvitové jiskřily oči, když se svěřila se svým plánem. „Víš, mě teď tenis strašně baví. A myslím,...

26. srpna 2025

Newcastle - Liverpool 2:3, mistra zachránil Ngumoha, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Liverpoolu zvládli druhé kolo anglické Premier League proti Newcastlu. V prvním venkovním utkání sezony si na přelomu první a druhé půle zajistili vedení, následně ale domácí vyrovnali,...

25. srpna 2025  20:50,  aktualizováno  23:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

Spartu opouští útočník Ermal Krasniqi. Kosovský fotbalista zamířil na roční hostování do Legie Varšava, polský celek má navíc opci na případný přestup.

25. srpna 2025  22:14

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

25. srpna 2025  22:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.