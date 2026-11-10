Basketbal přitom poznává od dětství, oba jeho rodiče totiž mají zkušenosti s univerzitním basketem ve Spojených státech.
Když se podívá na své poslední zápasy, ví, co potřebuje změnit. Místo obtížných střel se chce častěji tlačit do koše a zakončovat i přes kontakt se soupeřem.
„V posledních týdnech jsem se až příliš často spokojil s těžkými střelami. Musím se vrátit k tomu, abych se víc tlačil přes kontakt,“ přiznává třiadvacetiletý pivot Pumpa Basketu Brno.
Jeho trenér Jan Pavlík přitom dobře ví, proč se Webb ocitá pod větším tlakem. Zatímco na začátku sezony mohli soupeři jeho herní přednosti teprve poznávat, nyní už vědí, na co se připravit. A podle toho také upravují obranu.
„Na něj si teď každá obrana dává pozor. Jdou do něj tvrdě a snaží se mu hru co nejvíc znepříjemnit. On to zatím úplně nezvládá a často se nechá rozhodit,“ popisuje Pavlík.
Webb se s tím ale nechce smířit jako s překážkou, kterou nelze překonat. Vnímá to jako součást přechodu z univerzitního basketbalu do profesionálního prostředí.
„Na univerzitě jsem nikdy nebyl hráčem, na něhož by se soupeři při přípravě tolik zaměřovali. Teď cítím, že zahušťují prostor pod košem a snaží se mě různými způsoby zastavit,“ vysvětluje. Přizpůsobit se české lize pro něj neznamená opustit vlastní herní styl. Spíše se potřebuje naučit lépe využívat své přednosti a být důraznější v situacích, kdy obrana přitvrdí.
„Potřebuji méně přemýšlet a víc jednat. Věřit instinktům a být agresivnější při cestě ke koši,“ říká.
Důležitá je pro něj také orientace v tom, co mu rozhodčí dovolí. Každá soutěž má svá specifika a mladý pivot se učí poznávat hranici mezi povoleným kontaktem a faulem. O tom, jak reagovat na obranu soupeřů, mluví s trenéry i spoluhráči. Pavlík v něm přitom vidí hráče s velkým potenciálem. Webbovi je teprve třiadvacet let a podle brněnského kouče se stále učí pracovat s tlakem i odpovědností, kterou na sebe bere.
„Hráčsky i lidsky je to úplná paráda. Potenciál tam je. Těžko říct, kam až to může dotáhnout, ale myslím si, že vysoko,“ hodnotí trenér.
Když se Webb vzdálí od koše a vytáhne s sebou soupeřova pivota, může se otevřít prostor pro nájezdy ostatních hráčů. „Když už na mě soupeři mají připravenou obranu, musíme toho využít,“ zazubí se nad jednoduchým receptem.
„Vždy jsem byl spíš Evropan“
Webb se narodil a vyrůstal v Dánsku, jeho rodinné kořeny však sahají za Atlantik. Oba rodiče pocházejí ze Spojených států a basketbal pro ně nebyl jen koníčkem. Sami se mu věnovali na univerzitní úrovni, takže jejich syn vyrůstal v prostředí, v němž se o hře nejen mluvilo.
„Oba moji rodiče hráli basketbal, takže mi od začátku pomáhali rozvíjet dovednosti, jež přesahují samotnou výšku. Chodil jsem do akademií a programů, kde pro trenéry bylo důležité, abych nebyl jednostranným hráčem,“ popisuje Webb, jak se naučil střílet z tříbodového perimetru. Promění přibližně každou třetí dalekonosnou střelu.
Právě to pomáhá vysvětlit, proč se z něj nestal pouze klasický vysoký pivot čekající na přihrávky pod košem. Při trénincích pracoval také s rozehrávači a střelci. Učil se pohybovat s míčem, zakončovat z dálky a hledat řešení, která soupeř od hráče jeho postavy nemusí očekávat.
Americké prostředí přitom poznával už jako mladší. Každé léto jezdil do USA na basketbalové kempy, které pořádal i jeho otec. Později zamířil na střední školu na Floridě a následně pokračoval v univerzitním basketbalu. Zkušenosti z obou zemí mu nabídly různé pohledy na hru, ale vlastní basketbalovou identitu si podle svých slov budoval postupně.
„Vždy jsem hrál spíš evropský styl basketbalu. I na amerických univerzitách, kde jsem působil, se hrálo způsobem, jenž byl evropskému basketbalu blízký,“ vysvětluje. „Když jsem nyní zvažoval nabídku z Evropy, rodiče mi dali jasně najevo, že je to moje kariéra a že se v tom rozhodnutí musím cítit dobře,“ dodává.
Na otázku, zda jej tým bere jako Američana, má připravenou vtipnou historku. „Když se v Brně konal jeden přípravný turnaj, dokázal jsem správně určit všechny vlajky, co v hale visely. Američan Corey Thomas se na mě nechápavě díval, jak je možné, že je znám. Zapomněl, že jsem Evropan,“ směje se Dán.
Španělský střet s hvězdami
Jednu radu si od matky přesto odnesl, aniž by ji potřeboval složitě rozebírat. „Užívej si to,“ shrnuje její vzkaz. A sám se jím snaží řídit.
„Mám štěstí, že můžu každý den dělat práci, kterou miluju. I když přicházejí vzestupy a pády, pořád je to požehnání.“ Webbova pozice v Brně je o to zajímavější, že už má zkušenosti z dánské reprezentace. Jedním z výrazných zážitků pro něj bylo červencové utkání kvalifikace na mistrovství světa proti Španělsku. Dostal tak příležitost poměřit se s evropskou špičkou, ale také sledovat, jak se nejlepší hráči na hřišti rozhodují.
„Samozřejmě chcete vyhrát, ale i tak jsem se z toho zápasu hodně naučil. Díval jsem se, jak soupeři brání, jak se snaží některé věci zastavit. Získal jsem větší sebevědomí a utvrdil se v tom, kam se můžu posunout,“ popisuje.
V jihomoravské metropoli si zvyká i mimo palubovku. Líbí se mu město, oceňuje zdejší tramvajovou síť a mezi jeho oblíbená jídla patří guláš s houskovými knedlíky. „Žádné přikusování, hezky krájet a máčet v omáčce, vím!“ ušklíbne se.
Basketbal však zůstává hlavní náplní jeho života a cíl chce držet v obecné rovině: dostat se na nejvyšší možnou úroveň.
„Každý sní o NBA, přirozeně. Ale nejde mi o to být hvězdou. Chci hrát na nejvyšší možné úrovni a udělat všechno, co bude potřeba, abych se tam dostal,“ zdůrazňuje.