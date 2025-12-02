Rozhodnutí skončit oznámil milovník čísla 8, který se narodil 8. srpna 1988, na síti X.
V NBA odehrál jako křídelní hráč přezdívaný Gallo 777 utkání základní části s průměrem 14,9 bodu na zápas, dalších 51 startů přidal v play off.
Jeho prvním týmem v lize byl New York, Knicks si Gallinariho vybrali v roce 2008 jako šestku draftu. Přes pět sezon působil v Denveru, angažmá měl i v Los Angeles Clippers, Oklahoma City, Atlantě, Washingtonu, Detroitu a naposledy Milwaukee.
Gallinari má v NBA celkem na kontě 11 607 bodů a 3618 doskoků, v obou statistikách vede pořadí mezi italskými rodáky či reprezentanty. V počtu asistencí (1469) je druhý za Reggiem Jacksonem (3606).
Před vstupem do NBA získal jako hráč Olimpie Milán ocenění MVP pro nejlepšího hráče italské ligy.