Nejlepší italský střelec v NBA Danilo Gallinari oznámil v 37 letech konec basketbalové kariéry. V elitní zámořské lize strávil 14 let a prošel v ní osmi kluby. Naposledy působil v Portoriku, kde v létě dovedl k titulu tým Vaqueros de Bayamón a získal i ocenění pro nejužitečnějšího hráče finále. Následně se představil v reprezentačních barvách na letošním EuroBasketu.
Italský křídelník Danilo Gallinari

Italský křídelník Danilo Gallinari | foto: FIBA

Italský křídelník Danilo Gallinari (vlevo) v zápase s Gruzií, zastavit se ho...
Jaxson Hayes (vpravo) z New Orleans a Danilo Gallinari z Atlanty.
Moustapha Fall (93) z Francie se tlačí do italského koše, odtlačil Danila...
Khris Middleton (22) z Milwaukee zakončuje přes Danila Gallinariho (8) z...
99 fotografií

Rozhodnutí skončit oznámil milovník čísla 8, který se narodil 8. srpna 1988, na síti X.

V NBA odehrál jako křídelní hráč přezdívaný Gallo 777 utkání základní části s průměrem 14,9 bodu na zápas, dalších 51 startů přidal v play off.

Gallinari přijde o Eurobasket. Dal soupeři pěstí a zlomil si ruku

Jeho prvním týmem v lize byl New York, Knicks si Gallinariho vybrali v roce 2008 jako šestku draftu. Přes pět sezon působil v Denveru, angažmá měl i v Los Angeles Clippers, Oklahoma City, Atlantě, Washingtonu, Detroitu a naposledy Milwaukee.

Gallinari má v NBA celkem na kontě 11 607 bodů a 3618 doskoků, v obou statistikách vede pořadí mezi italskými rodáky či reprezentanty. V počtu asistencí (1469) je druhý za Reggiem Jacksonem (3606).

Před vstupem do NBA získal jako hráč Olimpie Milán ocenění MVP pro nejlepšího hráče italské ligy.

