Studium pomohlo i hře, říká po návratu do Brna absolvent Harvardu

Kanaďan s černohorskými kořeny má týmu pomoct rozšířit soupisku pro vyšší dávku zápasů v domácí soutěži a Severské lize. „Jsem moc rád zase v Brně. Česká liga mě nadchla a drží mě v tempu po celý rok,“ líčí Djuricic.

203 centimetrů vysoký podkošový hráč se pyšní titulem z Harvardu, tedy jedné z nejprestižnějších univerzit světa. Při studiu ekonomie reprezentoval školu v univerzitní lize a zapsal kariérní zápasové maximum 20 bodů, pět doskoků a dvě asistence.

„Byla to úžasná zkušenost. Nejen kvůli skvělé úrovni školy, ale hlavně kvůli lidem. Na Harvardu panuje výborná sounáležitost a atmosféra, to člověka získá více než studium,“ vzpomíná na svůj bakalářský program. „A není to tak, že by to měli sportovci jednodušší. Musel jsem splnit vše jako ostatní. Basketbal mi tak pomohl jen v tom, že si mě snadněji všimli,“ popisuje.

Jeho vzdělání mu naopak pomohlo s basketbalem. „Mám za to, že jsem dobrý v předvídání, naučilo mě to také více poslouchat taktické rady trenéra. Basket je nakonec jako život, potřebuje řád.“