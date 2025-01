Případ opilého trenéra. Nepřezul se a zápas se ukončil. Pyká pořadatel

Sportovně technická komise ČBF udělila Basketpointu Frýdek-Místek tisícovou pokutu a duel, který se hrál 12. ledna, skrečovala ve prospěch hostů se skóre 20:0 s odůvodněním, že hlavní pořadatel neučinil všechna potřebná opatření, aby se utkání dohrálo.

„Pořadatel odmítl poskytnout halu k dohrání utkání v návaznosti na fakt, že se trenér hostujícího družstva Daniel Hušek odmítl po několika upozorněních od hlavního pořadatele přezout,“ stojí v rozhodnutí STK. „Po ukončení utkání byla přivolána městská policie pro podezření pořadatele, že je hostující trenér pod vlivem alkoholu. Výsledek dechové zkoušky v čase 12:10 byl pozitivní s naměřenou hodnotou 0,91 ‰.“

Verdikt komise nadzvedl Navrátila z frýdeckého oddílu, který je, jak uvedl na sociálních sítích, předsedou, manažerem, pořadatelem, trenérem a uklízečkou.

„Řád podporuje neřáda!“ napsal. „Naše děti před tréninky a po nich šůrují tělocvičnu, pravidelně uklízejí celou halu včetně záchodů, a jsou proto často předmětem posměchu různých chytráků. Trenéři (včetně těch s reprezentačním angažmá) dolešťují, co se leskne málo. A pak jednoho dne přijde na zápas nepříčetná, neovladatelná figurka, ze které táhne na sto honů a tváří se jako trenér. Chomutov U19 ing! Daniel Hušek. V průběhu zápasu za námi přijde náš trenér od vstupu, že se ten člověk nepřezul z pohorek!“

Navrátil vylíčil, že trenérovi přinesl osobně přezůvky pod nos. „Opakované výzvy k přezutí a respektování pokynů u vstupu do areálu v průběhu utkání nerespektuje. Totéž během přestávky po první čtvrtině. Ponoukají ho k tomu kromě mě v roli pořadatele rozhodčí, diváci a nic. Na výzvu, ať opustí areál, odmítá reagovat,“ vykreslil šéf Basketpointu. „Pokus o vyvedení nazývá fyzickým napadením, takže začíná nesmyslný cirkus, voláme a obtěžujeme městskou polici, která hodinu poté konečně vyvádí tuto nešťastnou figuru z haly.“

Podnikatel Zdeněk Navrátil vede klub Basketpoint Frýdek-Místek.

Chomutovský klub případ rozděluje na dvě roviny. První, že utkání se nesmyslně ukončilo. Ve druhé uznává pochybení svého kouče.

„Trenér má problém s nohami, nemůže chodit bez vložek v botě, nechtěl koučovat bos. Problém měl hlavní pořadatel řešit před zápasem, ne že mu vběhne dvakrát na lavičku v průběhu první čtvrtiny a cpe mu přezůvky pod nos, když řeší v oddechovém čase taktiku. Nebo na něj měli apelovat přes rozhodčího. Jenže pan Navrátil pak tvrdil, že ukončuje pronájem haly a nechce zápas dohrát. Začal strkat do pana Huška, což by se dalo brát jako napadení, ale já to tak klasifikovat nebudu. Prostě se utkání mělo dokončit, kluci za to nemohli,“ uvedl Petr Drobný, majitel chomutovských Levhartů. „Po kontumaci to pan Navrátil otáčí na lidskou stránku, na alkohol. Přitom volal šéfovi STK, který tvrdil, že se má utkání dohrát. Pan Navrátil to odmítl.“

Vyjádření rozhodčích utkání:

Trenéra se Drobný ohledně jeho alkoholového úletu nezastává. „Den předtím hráli v Ostravě, spali tam, ještě měl nějaký zbytkový alkohol. Kdyby byl hajzl, ani by nechtěl fouknout. Samozřejmě je to průšvih, pana Huška jsem si vzal na kobereček, v příštích třech měsících bude mít peníze dolů a dostal vytýkací dopis, že když se to bude opakovat, letí z klubu. Takové věci by se neměly dít, jsem naštvaný,“ přiznal Drobný s tím, že kauzu kouče bude projednávat i disciplinárka a komise trenérů. „Zatím má povoleno trénovat.“

Petr Drobný (vlevo), majitel Levhartic a asistent týmu LOH. S ním kouč Petr Treml mladší.

Podle Navrátila se hráči po ukončení utkání mezi sebou dohodli, že si zahrají aspoň přátelský zápas, ale chomutovský trenér jim to zakázal. S rozhodnutím STK se nehodlá smířit a mluví o precedensu „podle kterého si u nás a zřejmě kdekoliv jinde každý trenér může dělat, co se mu zlíbí, může se pohybovat a řídit zápas mládeže v silně podnapilém stavu a může devastovat majetek našeho klubu.“