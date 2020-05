Jordanem zašlapaný, soud vyhlížející. Majerlemu najednou zvoní telefony

Majerleho zviditelnila šestá epizoda mocně sledovaného dokumentu The Last Dance. Ukázala na něj jako na jednoho z mužů, na které si Michael Jordan během kariéry v NBA obzvlášť zasedl.

Dnes čtyřiapadesátiletý bývalý basketbalista to ovšem považuje za ocenění.

Zde je jeho perspektiva:

„Volají mi známí a říkají, že mě zrovna viděli v televizi, jak mě vyfintoval Michael Jordan. A já na to: Co má být? Jo, bylo to tak. Aspoň jsem se s nejlepším hráčem všech dob poměřil. Je to pro mě vyznamenání, že jsem proti němu mohl hrát. A když Michael Jordan říká, že mi chtěl dokázat, že ho neubráním, znamená to, že jsem asi dělal něco dobře.“

Že na něj má Jordan pifku, prý doteď netušil. „Nevěděl jsem, že jde o nějakou vendetu. Teď bych si přál, aby tomu tak nebylo, protože pak bych to měl kapánek snazší, ale snažil se něco dokázat a to se mu zjevně povedlo,“ poznamenal Majerle pro Free Press.

Souboj s bezmála dvoumetrovým křídlem si vzal Jordan osobně zejména při finále 1993. Tehdy se Chicago Bulls střetli s Phoenix Suns a (úspěšně) útočili na svůj první three-peat.

Jordan měl v šestizápasové sérii střelecký průměr 41 bodů, což je dosud finálový rekord. Bránil ho většinou Majerle.

Božská třiadvacítka měla zvlášť velkou motivaci. Chtěla chicagskému generálnímu manažerovi Jerrymu Krausemu ukázat, že se mýlí. Že Majerleho neprávem považuje za světového obranáře.

„Věděl jsem, že Krause miluje Dana Majerleho, a to, že Krause má Majerleho rád, mi stačilo. Myslíš si, že je skvělý defenzivní hráč? Dobře, fajn. Ukážu ti, že není,“ popsal Jordan svou extra motivaci znemožnit manažera svého klubu. „Vzal jsem si do hlavy, že pokud bych to nedokázal, začali by ho brát za stejně dobrého, jako jsem já. To mě hnalo do útoku.“

Michael Jordan školí Dana Majerleho ve finálové sérii:

Popravdě: v tomhle sporu se plete spíš Jordan, dlouholetá opora Phoenixu tím světovým obranářem byla. Roku 1993 jí patřil post v nejlepší defenzivní pětici NBA, v prvních dvou finálových duelech nasbíral Majerle celkem devět bloků.

Jenže Jordan čněl ještě o jeden level - možná o dva - nad ním. A také nad Kevinem Johnsonem a Dannym Aingem, kteří se do bránění His Airness zapojili.

„Jsme s Jordanem stejně vysocí, ale já jsem si myslel, že jsem silnější než on. Takže jsem věřil, že se ho můžu držet celý zápas a znepříjemňovat mu to, jak jen bude možné. Vůbec to nezabralo. Zkusil jsem všechno, ale on je tak talentovaný. Neměl žádnou slabinu. Když si něco usmyslel, zničil vás,“ vybaví si Majerle své představy a následnou finálovou realitu.

O trash talk se ani nepokoušel. Jako hráč NBA dobře ví, že by tím Jordana mohl ještě víc vybudit: „Věděl jsem, že na Michaela mluvit nesmím. A pokud už, tak že si s ním budu povídat o golfu. Nebylo třeba ho ještě vyhecovat.“

Ani samotný Thunder Dan neprožil špatnou sérii, k defenzivě připojoval 17,2 bodu a 8,2 doskoku, jenže nejlepší může být jen jeden.

Majerle mohl být ještě slavnější, ale svou STŘELU minul. V šestém finále vedl Phoenix minutu před koncem 98:94 a on střílel za tři. Jenže míč vyskočil z obroučky. „Popravdě řečeno jsem si myslel, že ten míč jde do koše,“ vzpomínal s odstupem let. Pak ještě minul dvojku 14 sekund před koncem. A zbytek už je historie.

Dan Majerle vzpomíná na závěr šestého finále NBA 1993 plus záznam celého utkání:

Kdyby byla Majerleho pracovní současnost tak úspěšná, jako jeho minulost, to by si nejspíš výskal. Sportovní legenda státu Arizona je však nyní mužem bez zaměstnání, v březnu jej po sedmi letech propustila Grand Canyon University. Mužský basketbalový tým coby trenér nepozvedl k těm výšinám, jak si vedení školy po přesunu do elitní Division I asi vysnilo.

Stane se, trenéři končí dnes a denně.

Jenže Majerle měl platný kontrakt až do roku 2023 a škola mu zbytek vyplatit nehodlá. A tak se u soudu ve Phoenixu objevil návrh žaloby. „Dan je zklamaný, že GCU nehodlá ctít vzájemnou dohodu. Prostě jen žádá to, co mu náleží,“ glosoval jeho právník pro The Arizona Republic.

Škola přitom i po vyhazovu používala Majerleho jméno a tvář ve svých propagačních materiálech. Zůstal uvedený na webových stránkách...

Dan Majerle jako trenér univerzity Grand Canyon.

„Univerzita držela kouče Majerleho a jeho program finančně na nejvyšší možné úrovni po celých sedm let a dopřála mu jen to nejlepší. Je nám líto, že Majerleho období skončilo takto, a jsme připraveni se bránit, pokud trenér Majerle zvolí soudní cestu,“ píše se v prohlášení Grand Canyon University.

Ale z prvních zpráv se zdá, že škola tahá za kratší konec.

Trenérský nováček Majerle si přitom u ligového nováčka nevedl vůbec špatně, prvních pět sezon zvládal se svými týmy posbírat více výher než porážek a bez přehánění se stal hlavní tváří školy, první neúspěšný rok však vedení přijalo s krajní nelibostí.

Ambice školy se nyní pokusí naplnit Bryce Drew, bývalý kouč Vanderbiltu. Majerle - pokud na jeho „neúspěchy“ bude pohlížet realisticky - má nyní dost reklamy, aby nezůstal bez práce dlouho.