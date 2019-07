Doddzilla se valí Evropou. Prošla Polskem a udeří v Česku

„Letecké schopnosti Aikena byly výjimečné, takže náhrada se hledala těžko. Od angažování Dodda si slibujeme údernost v bezprostřední blízkosti koše,“ vyjádřil se na klubovém webu spolumajitel a tiskový mluvčí Turů Pavel Špaček.

Dodda ovšem zdobí ještě jeden parametr - 113 kilogramů. Svitavy s ním tak počítají i směrem do obrany.

„Ne náhodou měl na univerzitě Maryland průměr dva bloky za 19 minut a přezdívku Doddzilla,“ pochvaloval si nový podpis Špaček.

Právě v týmu Marylandu strávil pětadvacetiletý Dodd celou svou kariéru v zámořské NCAA, tedy čtyři sezony, poté odehrál tři utkání za Northern Arizona Stars a Maine Red Claws v G League (farmářská soutěž NBA), vyzkoušel mexickou ligu a následně se přesunul do zmíněných Gliwic v Polsku.

Damonte Dodd na univerzitě Maryland:

Během poslední sezony si vypracoval čísla 10,5 bodu; 6,3 doskoky a jeden blok na zápas.

„Damonte přivádí do týmu všechny prvky, které jsme si od nové posily pod koš slibovali. Při svých parametrech má výborný pohyb po hřišti a my věříme, že skvěle zapadne do konceptu naší hry,“ přál si kouč Turů Lukáš Pivoda.