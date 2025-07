Rodák z Oaklandu strávil v Portlandu 11 sezon, než byl v roce 2023 vyměněn do Milwaukee. Tam si ale na konci letošního dubna přetrhl v utkání 1. kola play off proti Indianě achilovku v levé noze. Podstoupil operaci a kvůli rekonvalescenci může přijít o celou nadcházející sezonu. Bucks se rozhodli Lillarda propustit a zbývajících 113 milionů dolarů z jeho smlouvy rozpočítat do pěti let.

Lillard podpořil informace o návratu do Portlandu poté, co sdílel na instagramu video ze šatny Trail Blazers, na jehož konci visí i jeho dres s číslem 0. Následně přidal vzkaz: Opět spolu. Podle AP podepsal Lillard tříletý kontrakt s příjmem 42 milionů dolarů.

Olympijský šampion z Tokia 2021 drží v Portlandu rekordy v počtu nastřílených bodů (19 376) a trojek (2387). Je také jediným hráčem Trail Blazers, který v jednom zápase zaznamenal alespoň 70 bodů.

V uplynulém ročníku měl v barvách Milwaukee průměr 24,9 bodu na zápas a byl desátým nejlepším střelcem základní části sezony. Před zraněním ho také trápila krevní sraženina v pravém lýtku. V sezoně odehrál 58 utkání.