Nabroušená hvězda, nepřítel manažerů. Jak si hráči v NBA řídí přestupy

Proto skončil před pár týdny hvězdný Bradley Beal ve Phoenixu a Washington se za něj žádné zářné protihodnoty nedočkal.

Jinam než do rodícího se supertýmu Suns hráč prostě jít nechtěl.

Ale co případ, kdy baskeťák podobnou klauzulí nedisponuje? V poslední době se takové situace kupodivu až tak neliší.

Mužstva se jednoduše bojí nabídnout štědrý balíček za elitní borce, u nichž hrozí, že začnou trucovat. Kluby sice díky kolektivní smlouvě mají nejrůznější možnosti, jak se chránit, ovšem využívají jich jen zřídka, aby proti sobě hráče napříč NBA nepoštvali.

Zraněný Damian Lillard na lavičce Portland Trail Blazers

Dá se čekat, že letošní léto bude ještě pořádně divoké, protože znechucených opor se po soutěži i tak potlouká spousta.

Trpělivost už došla i těm nejloajálnějším. Třeba Damian Lillard slouží Portland Trail Blazers už dlouhých jedenáct sezon. Jenže když vedení nesplnilo slib, že kolem rozehrávače postaví skrze draft a trh s volnými hráči konkurenceschopný tým s ambicí na titul, zažádal o výměnu.

Většina týmů okamžitě začala sondovat, jak by mohla přetáhnout rozehrávačskou superstar právě k sobě. Lillard ovšem zavelel: „Vyměňte mě do Miami!“ Zároveň pohrozil, že se nezdráhá ani stávkovat, pokud by skončil jinde.

Leč nevybral si dobře. Heat se odmítají zbavit Jimmyho Butlera a Bama Adebaya, svých dvou největších hvězd, a jinou dostatečnou protihodnotu, na niž by Trail Blazers kývli, jednoduše nemají.

„Mrkněte se do nedávné historie. Když chtěl Anthony Davis do Lakers, vyměnili ho tam. Když chtěl Kevin Durant do Phoenixu, taky se dočkal,“ podotýká David Aldridge, reportér The Athletic.

A tak je klidně možné, že se kauza Lillard bude táhnout několik měsíců i v průběhu sezony, než se Portlandu s Miami podaří dohodnout na kompromisu.

Podobné chutě jako opora Trail Blazers má i James Harden. Vousáč, jenž v posledních letech rotuje v týmech jako postavičky na orloji, se už rozkmotřil i s Philadelphií. Kdo si ale vezme problémového chlapíka, jehož věrnost je nulová, do tréninkových kempů přijíždí s nadváhou a ve vyřazovacích bojí bývá neviditelný?

Jsme znovu u toho: v NBA mají moc hráči. Pokud si tak mazáci z Los Angeles Clippers (jmenovitě Paul George, Kawhi Leonard a Russell Westbrook) řeknou, že chtějí Hardena, nejspíš ho dostanou.

Nejde o náhodně vybraný tým, o podobném rekrutování se po NBA skutečně šušká.

James Harden z Philadelphia 76ers si jde pro dva body.

Philadelphský prezident basketbalových operací Daryl Morey sice tvrdí: „Když nedostaneme na oplátku velmi dobrého hráče, do výměny nejdeme.“ V takových situacích je paradoxně pod větším tlakem tým, jenž o přírůstek usiluje. Jen těžko si budou Clippers proti sobě poštvávat tři důležité členy kádru, to raději za náladového Hardena připlatí a budou doufat.

A to si ještě počkejte, jaký cirkus se spustí kolem Joela Embiida, nejužitečnějšího hráče NBA v poslední sezoně, jenž naznačil, že když se nepřiblíží titulu s Philadelphií, klidně to zkusí jinde.

Klubové šéfy čekají krušné časy.