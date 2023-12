Rada guvernérů NBA odsouhlasila prodej klubu Dallas Mavericks

Rada guvernérů zámořské basketbalové ligy NBA odsouhlasila prodej klubu Dallas Mavericks. Nic tím pádem nebrání změně majitele a transakce by mohla být dotažena ještě do konce tohoto týdne. NBA to oznámila na svém webu. Od dosavadního vlastníka Marka Cubana získají většinový podíl vdova po hazardním magnátovi Sheldonu Adelsonovi Miriam a rodina jejího zetě Patricka Dumonta.