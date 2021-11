Dončič v poslední vteřině vystřelil Dallasu vítězství nad Bostonem

Boston vedl dvě minuty před koncem 104:102, jenže pak už neskóroval. Naopak Kristaps Porzingis smečí po doskoku srovnal a vzápětí blokem zastavil útok soupeře. Deset vteřin před koncem si vzal míč Dončič na vlastní polovině a už ho nikomu nepůjčil. Hledal si správnou chvíli na střelu, až se dostal na kraj hřiště, ale i přes dobrou obranu svého bývalého spoluhráče Joshe Richardsona se dokázal trefit.

„Myslím, že jsme ho bránil dobře, ale on tohle prostě trefuje. Je třeba to ocenit. Dobrá obrana, ale ještě lepší útok,“ prohlásil Richardson. Pro Dončiče to byla třetí vítězná střela v kariéře v NBA, po které už na časomíře nezbýval žádný čas. Rekordmanem je v tomto směru Michael Jordan s devíti úspěchy s klaksonem. Tři vítězné střely měla i legenda Dallasu Dirk Nowitzki.

„S Dirkem jsem hrával a vždy to bylo stejné. Všichni věděli, že číslo 41 dostane míč a že on se trefí. A stejné je to s číslem 77 (Dončičovo). Všichni vědí, že bude střílet on, ale stejně se trefí,“ radoval se trenér Dallasu Jason Kidd.

Dramatický byl také zápas Denveru s Houstonem. Rockets vedli 94:89, ale pak dvěma trojkami otočil skóre Aaron Gordon. Houston ještě mohl vedení strhnout na svou stranu, ale blokem v poslední vteřině uhájil vítězství 95:94 Nikola Jokič, který byl s 28 body a 14 doskoky nejlepším hráčem zápasu.

Dobrou formu potvrdilo Miami, i když se o cenné vítězství nad Utahem muselo bát do posledních vteřin. Přitom pět minut před koncem vedlo o 19 bodů. Pak však Utah pěti trojkami vedl stíhací jízdu, 11 vteřin před koncem snížil na rozdíl jediného bodu, Jimmy Butler však udržel nervy a trestnými hody potvrdil vítězství. Srovnat ještě mohl s 37 body nejlepší střelec zápasu Donovan Mitchell, ale v poslední vteřině netrefil trojku. Miami táhli Tyler Herro s 29 body, Butler s 27 body a Kyle Lowry, jenž zaznamenal triple double za 20 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.

Nepovedený zápas za sebou mají basketbalisté Los Angeles Lakers. Proti Portlandu prohráli první čtvrtinu o 22 bodů a trenér Frank Vogel pak šetřil opory. Náhradníci alespoň snížili vedení Portlandu až o 34 bodů na konečnou porážku 90:105.