Mistr efektů. Fait si hraje s ohněm i se dřevem, nad palubovkou zas létá se Sršni

Dvaatřicetileté křídlo píseckých basketbalistů se ke sportu na nejvyšší úrovni vrátilo po dvouleté pauze. Fait už kariéru oficiálně ukončil, ale od jara je zpět v týmu Sršňů. Ve čtvrtek nebude chybět v píseckém mužstvu při startu série play off proti Pardubicím.
Děláte speciální efekty, a to hlavně ve filmech. Jaká je to práce?
Velmi zajímavá. Jsem ve firmě, která se zabývá speciálními efekty hlavně u zahraniční filmové produkce. Za 30 let dělala i na velkých filmech jako Mission: Impossible, Resident Evil nebo zatím poslední film s Leonardem DiCapriem. Přibylo nám i hodně koncertů a velkých akcí, a to včetně firemních a sportovních, například i Oktagonu.
Dostanete se i do přímého kontaktu s filmovými hvězdami?
Jak s kým. Nejblíž jsem byl Pierci Brosnanovi, stál jsem vedle něj. Herci si většinou hlídají soukromí, ani je nechcete otravovat. Ale je zajímavé je sledovat na place.
Nejstarší sestra Aneta dělala dlouho modelku. Byla ve finále České Miss 2008. Další dvě hrály házenou, ale kvůli zdravotním problémům skončily.