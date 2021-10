Basketbal chce posouvat talenty. Pomáhají Welsch i trenér Satoranského

Na co přesně tedy Welsch dohlíží?

Na projekt, který odstartoval letos v září a načíná svůj první ročník ve zkušebním režimu.

Zázemí našel v pražské hale Královka, s ubytováním a péčí o jeho účastníky pomáhá nedaleké resortní centrum ministerstva vnitra Olymp.

„Momentálně pracujeme se šesti stálými hráči ve věku od patnácti do devatenácti let, kteří jsou v Praze od pondělí odpoledne do středy,“ líčí Welsch. „V příštím roce by měla být skupina dvanácti až čtrnáctičlenná.“

Jiří Welsch představuje projekt CZ Academy.

A tím pádem by nadějní basketbalisté mohli utvořit vlastní družstvo, v němž budou startovat v nižší mužské soutěži.

Nyní zatím stále působí ve svých mateřských klubech a mají individuální studijní plán, takže nemusí měnit ani školu.

„V plánu je nevytrhávat hráče z jejich klubového prostředí,“ zdůrazňuje Welsch. „Chceme, aby tam hostovali do svých věkových kategorií.“

Královku prozatím využívají písečtí tahouni mládežnicích reprezentací Vojtěch Sýkora a Josef Svoboda, frýdeckomístecký Benjamin Navrátil, jenž už má ligovou zkušenost z NH Ostrava, děčínský Oliver Žižka, litoměřický Tomáš Dvořák a nymburský Sebastian Křemen, syn exreprezentanta Michala Křemena.

O talenty pečuje široký realizační tým, který se zaměřuje nejen na basketbalové dovednosti, ale také na psychologickou stránku sportu, osobní rozvoj, kondici či výživu.

Z trenérské sestavy zaujme především jméno Stefana Weissenböcka, střeleckého trenéra Tomáše Satoranského.

Stefan Weissenböck, střelecký trenér Tomáše Satoranského, vede trénink projektu CZ Academy.

„Když ho sleduju při práci na ploše, tak vidím nové věci, které jsem sám ve své kariéře nedělal, a přeju si, aby taková propracovanost fungovala v době, kdy jsem hrál,“ přiznává Welsch.

„Kluci to vnímají super,“ pochvaluje si Weissenböck odezvu mladých svěřenců. „Je pro ně ideální, když se mohou celé dopoledne věnovat třeba technice střelby. Na tréninku jsme měli monitor, oni sami viděli, jak to vypadá a co dělají s balonem.“

Z této charakteristiky opět vyčnívá spojení individuální přístup, které je hlavní myšlenkou celého projektu. „Touto péčí chceme posunout naše nejtalentovanější hráče dopředu,“ shrnuje Welsch.

„Záleží hlavně na tom, kteří hráči jsou vybraní a kteří trenéři to vedou,“ doplňuje Weissenböck. „Kdyby totiž šlo jenom o tom, abyste měli dobrou halu a dobré ubytování, tak by dobří hráči byli všude.“