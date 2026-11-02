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Curry kdo? Lendeborg opět táhl Warriors. Nováček zapsal 37 bodů a dál září

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  8:05

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Yaxel Lendeborg (Golden State) se raduje během duelu s LA Clippers. | foto: AP

Nováček Yaxel Lendeborg zastoupil odpočívající hvězdu Stephena Curryho a 37 body dovedl Golden State v NBA k vítězství 124:112 nad Los Angeles Clippers. Potvrdil tak velmi dobrý start profesionální dráhy a po sedmi zápasech má druhý nejlepší bodový vstup do kariéry v historii klubu po Wiltu Chamberlainovi.

Střelecky opět zářil také Luka Dončič, který 45 body řídil výhru Los Angeles Lakers 131:125 nad Torontem a upevnil si vedení v tabulce střelců.

Probíhající sezona NBA hned od úvodu nabízí výrazné výkony nováčků. Memphis táhne Cameron Boozer, v Sacramentu řádí Darius Acuff, aktuálně devátý nejlepší střelec NBA. Chicago staví hru kolem Caleba Wilsona a v Golden State na sebe výrazně upozornil Lendeborg. Nejprve upoutal pozornost slovní přestřelkou s Dončičem a následně začal úřadovat i basketbalově: 18 bodů Memphisu, 26 bodů Phoenixu, 31 bodů Denveru, 26 bodů Minnesotě a nyní zařídil 37 body čtvrtou výhru Warriors v řadě.

Podívejte se na nejlepší akce Yaxela Lendeborga:

Šlo o nejlepší střelecký výkon nováčka v dresu Golden State od roku 2010, kdy ve své první sezoně nastřílel Stephen Curry 42 bodů Portlandu. Zároveň po sedmi zápasech má na kontě už přes 150 bodů, což se v historii mezi nováčky Warriors povedlo rychleji jen Chamberlainovi, jemuž na to stačily čtyři zápasy v roce 1959.

Los Angeles Lakers si bez LeBrona Jamese zatím vedou velmi dobře a připsali si už pátou výhru ze sedmi zápasů. A to hlavně zásluhou Dončiče, který s téměř 38 body na utkání jasně vládne všem střelcům. V noci na pondělí už potřetí v sezoně překonal hranici 40 bodů. K tomu přidal i 15 doskoků, 6 asistencí a 5 zisků a předvedl jasně nejlepší výkon večera. Mimo jiné trefil 8 trojek ze 12 pokusů.

Luka Dončič (LA Lakers) leží na zemi v utkání s Torontem.

Dokonce pátou výhru v řadě zapsal Boston, který přestřílel Orlando 108:97 i zásluhou 32 bodů Jaysona Tatuma. Ten přitom v první čtvrtině musel opustit palubovku s tržnou ranou na hlavě po srážce s protihráčem, ale po ošetření v šatně se vrátil do hry a táhl tým za vítězstvím.

První výhru v sezoně má naopak Brooklyn, který zdolal Indianu 98:90. Michael Porter Jr. k tomu přispěl 23 body. Jediným týmem bez vítězství tak zůstává Sacramento.

Výsledky basketbalové NBA

Golden State - LA Clippers 124:112
LA Lakers - Toronto 131:125
Orlando - Boston 97:108
Indiana - Brooklyn 90:98

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