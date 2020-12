Basketbalista Curry jedná s Golden State o další rekordní smlouvě

V prvním roce kontraktu v sezoně 2022/23 by Curry vydělal 48 milionů dolarů, v dalších ročnících pak 52 a 56 milionů dolarů.

„Bavíme se. Momentálně je ve hře všechno možné. Musím udělat to, co je správné pro mě a pro tým, proto vedu tyhle rozhovory. Beru to jako požehnání, že jsem v takové pozici. Věřím, že stačí nechat věci plynout, jak mají, a tak to momentálně je,“ řekl Curry.

V současnosti mu běží pětiletá smlouva na 201 milionů dolarů, kterou podepsal v roce 2017. Díky ní jako první hráč v historii soutěže překročil výdělek 40 milionů dolarů za sezonu.

V uplynulém ročníku kvůli zlomené ruce, s níž musel na operaci, odehrál jen pět zápasů.

Šestinásobný účastník Utkání hvězd je od vstupu do NBA v roce 2009 věrný Warriors a v jejich dresu hodlá kariéru dohrát. Rád by v lize vydržel stejně dlouho jako jeho otec Dell, který v NBA strávil 16 sezon. „To byl vždycky můj cíl. Teď jde jen o to naslouchat svému tělu a kdo ví,“ uvedl Curry, který slavil s Golden State tituly v letech 2015, 2017 a 2018.