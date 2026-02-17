Čtyři porážky a dost. Brno po měsíci zvítězilo, v nadstavbě uspěl i USK

Na první výhře Brňanů po měsíci se podílel 24 body Kevin Kalu, jenž měl stoprocentní úspěšnost při střelbě z pole a proměnil i všechny čtyři trestné hody. K tomu doskočil 10 míčů. Po 18 bodech dali David Jelínek a nová posila Američan Ryker Cisarik.
Ostrava prohrávala v úvodu druhé čtvrtiny už o 22 bodů. V závěru třetího dějství manko stáhla na tři body, ale nakonec čtvrté porážce v řadě neušla. O 19 jejích bodů se postaral Elias Cato.
Ve skupině A2 vedoucí Olomoucko neuspělo potřetí za sebou, když podlehlo doma USK Praha 79:88. Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně vyhráli venku poprvé od 18. října.
„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, dařilo se nám při střelbě z dálky. K tomu se nám podařilo omezit ztráty, což dodalo hráčům další sebevědomí. Nepustili jsme soupeře k rychlému přechodu do útoku, to bylo také důležité. Domácí se několikrát dotáhli na rozdíl jedné střely, my jsme však byli mentálně silní v klíčových okamžicích,“ řekl Bartoň, jehož tým je ve skupině A2 třetí.
Olomoucko už má minimální náskok na druhou Slavii, která uspěla i ve čtvrtém utkání po příchodu kouče Nenada Miloševiče. Nad posledním Hradcem Králové zvítězila 79:68. David Böhm se zasloužil o výhru 22 body a 13 doskoky.
Basketbalová Maxa liga mužů - nadstavba
Skupina A1 - 6. kolo:
Brno - Ostrava 100:88 (30:18, 53:37, 73:64)
Skupina A2 - 5. kolo:
Slavia Praha - Hradec Králové 79:68 (19:12, 34:32, 58:50)
Olomoucko - USK Praha 79:88 (23:25, 46:50, 63:65)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Nymburk
|24
|23
|1
|2437:1845
|95,8
|2.
|Pardubice
|27
|21
|6
|2525:2131
|77,8
|3.
|Brno
|27
|17
|10
|2312:2282
|63,0
|4.
|Písek
|26
|15
|11
|2327:2291
|57,7
|5.
|Děčín
|27
|15
|12
|2233:2298
|55,6
|6.
|Ústí nad Labem
|26
|14
|12
|2254:2202
|53,8
|7.
|Opava
|25
|13
|12
|2216:2132
|52,0
|8.
|Ostrava
|28
|10
|18
|2398:2568
|35,7
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Olomoucko
|26
|9
|17
|1953:2192
|34,6
|2.
|Slavia Praha
|27
|9
|18
|2212:2422
|33,3
|3.
|USK Praha
|27
|8
|19
|2204:2408
|29,6
|4.
|Hradec Králové
|26
|4
|22
|1975:2275
|15,4