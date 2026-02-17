Čtyři porážky a dost. Brno po měsíci zvítězilo, v nadstavbě uspěl i USK

Po sérii čtyř ligových porážek zvítězili basketbalisté Brna v šestém kole nadstavbové skupiny A1 nad Ostravou 100:88. V tabulce si pojistili třetí místo před Pískem, který má k dobru středeční zápas v Děčíně.

Keyshaun Langley z Brna u míče v zápase s Nymburkem, brání ho Sir’Jabari Rice. | foto: David Šváb / ERA Nymburk

Na první výhře Brňanů po měsíci se podílel 24 body Kevin Kalu, jenž měl stoprocentní úspěšnost při střelbě z pole a proměnil i všechny čtyři trestné hody. K tomu doskočil 10 míčů. Po 18 bodech dali David Jelínek a nová posila Američan Ryker Cisarik.

Ostrava prohrávala v úvodu druhé čtvrtiny už o 22 bodů. V závěru třetího dějství manko stáhla na tři body, ale nakonec čtvrté porážce v řadě neušla. O 19 jejích bodů se postaral Elias Cato.

Ve skupině A2 vedoucí Olomoucko neuspělo potřetí za sebou, když podlehlo doma USK Praha 79:88. Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně vyhráli venku poprvé od 18. října.

Nymburk v semifinále poháru vyřadil Opavu, zahraje si o 18. trofej

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, dařilo se nám při střelbě z dálky. K tomu se nám podařilo omezit ztráty, což dodalo hráčům další sebevědomí. Nepustili jsme soupeře k rychlému přechodu do útoku, to bylo také důležité. Domácí se několikrát dotáhli na rozdíl jedné střely, my jsme však byli mentálně silní v klíčových okamžicích,“ řekl Bartoň, jehož tým je ve skupině A2 třetí.

Olomoucko už má minimální náskok na druhou Slavii, která uspěla i ve čtvrtém utkání po příchodu kouče Nenada Miloševiče. Nad posledním Hradcem Králové zvítězila 79:68. David Böhm se zasloužil o výhru 22 body a 13 doskoky.

Basketbalová Maxa liga mužů - nadstavba

Skupina A1 - 6. kolo:

Brno - Ostrava 100:88 (30:18, 53:37, 73:64)
Nejvíce bodů: Kalu 24, Jelínek a Cisarik po 18 - Cato 19, Greer 17, Palyza 16.

Skupina A2 - 5. kolo:

Slavia Praha - Hradec Králové 79:68 (19:12, 34:32, 58:50)
Nejvíce bodů: Böhm 22, Jones 21, Dáňa 11 - Roub, Synáček a Brewton po 13.

Olomoucko - USK Praha 79:88 (23:25, 46:50, 63:65)
Nejvíce bodů: Andre 22, Filewich 16, Holmes 15 - Montgomery 21, Švec 18, Henderson 17.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Nymburk242312437:184595,8
2.Pardubice272162525:213177,8
3.Brno2717102312:228263,0
4.Písek2615112327:229157,7
5.Děčín2715122233:229855,6
6.Ústí nad Labem2614122254:220253,8
7.Opava2513122216:213252,0
8.Ostrava2810182398:256835,7
KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Olomoucko269171953:219234,6
2.Slavia Praha279182212:242233,3
3.USK Praha278192204:240829,6
4.Hradec Králové264221975:227515,4
