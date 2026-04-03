Královo Pole mělo páteční duel od počátku pod kontrolou a nedovolilo opakování pondělního druhého utkání série na hřišti Brandýsa, v němž nečekaně soupeři poprvé v historii podlehlo.
Na začátku druhého poločasu narostl náskok Brňanek až na 21 bodů a postup si s přehledem pohlídaly. Cameron Swartzová k vítězství přispěla 19 body.
Nejlepší střelkyně domácích Marie Žílová dala 18 bodů. Podruhé v sérii přestřílela svou starší sestru Elišku, která KP k postupu přispěla 10 body.
Semifinálovou čtveřici mohl zkompletovat Chomutov, ale první mečbol na hřišti SBŠ Ostrava neproměnil. Domácí tým si udržel naději výhrou 77:71 a snížil stav série na 1:2 na zápasy.
Levhartice vedly většinu utkání a na začátku čtvrté čtvrtiny získaly až sedmibodový náskok, ale Ostravanky, jež nastoupily bez zahraničních opor Oliany Squiresové a Ivy Beloševičové, skóre otočily.
Nejlepší střelkyní vítězek byla Marina Ewodová s 18 body, hostující Eliška Brejchová trefila pět trojek a zapsala celkem 25 bodů. Naopak jiná reprezentantka Monika Fučíková se střelecky neprosadila a duel kvůli zranění nedokončila.
Čtvrtý zápas se hraje v neděli v Chomutově.
Chance Ženská basketbalová liga
Čtvrtfinále play off
4. zápas:
DSK Basketball Brandýs - KP Brno 70:81 (17:23, 30:49, 50:65)
3. zápas:
SBŠ Ostrava - Chomutov 77:71 (15:24, 29:37, 49:50)