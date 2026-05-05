Snadnou, krátkou cestou. Nymburští rozebrali Ostravu a jsou v semifinále

Domácí s Nymburkem drželi krok jen v první čtvrtině. V poločase už hosté vedli o 13 bodů, náskok postupně navyšovali a nakonec vyhráli o 46 bodů. Přes sto bodů se Středočeši v sérii dostali potřetí.
Nejlepším střelcem zápasu byl s 19 body domácí Michal Svoboda, který zaznamenal pět úspěšných trojek. Spolu s ním se však v dresu Ostravy dostali na dvouciferný počet bodů už jen Lukáš Palyza (12) a Elias Cato (11).
Nymburk měl dvouciferných střelců šest. Nejproduktivnější z hostů byl Ondřej Sehnal s 16 body, Marcus Santos-Silva přidal 15, J. T. Shumate dal 14 a Jaromír Bohačík ke 13 bodům přidal osm asistencí.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Čtvrtfinále play off
4. zápasy:
18:00 Písek - Pardubice.
5. zápas:
18:00 Brno - Děčín.