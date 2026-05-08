Děčín doma promarnil vedení o 21 bodů, čtvrtfinále s Brnem rozhodne sedmý zápas

Rozhodne se v pondělí v Brně.
Děčín, který prohrál předchozí zápas na soupeřově palubovce o 10 bodů, začal doma impozantně a vedl 12:0 a 17:4. Úvodní čtvrtinu svěřence Tomáše Grepla ovládli 32:18, ve 14. minutě vedli 41:20, ale pak se začala karta obracet a po vyhrané třetí části 28:14 už měli hosté k dobru dvoubodový náskok.
K vítězství dovedli Brno především autor 22 bodů Tevin Olison a další Američan Ryker Cisarik, který k 19 bodům přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem Děčína byl Al-Amir Dawes se 17 body. Hosté předčili soupeře na doskoku 46:33.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Čtvrtfinále play off - 6. zápas
BK Armex Energy Děčín - Pumpa Basket Brno 81:86 (32:18, 50:38, 64:66)