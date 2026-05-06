Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Pro něj to může být derniéra, na podzim bude kandidovat na primátora Ústí nad Labem. A pokud uspěje, klub opustí. „Nepřemýšlím o tom jako o možné rozlučce, beru to tak, že to je basketbalové utkání, které chceme bezpodmínečně vyhrát. A budoucnost bych zatím nechal být.“
Sérii s Opavou si Hrubý představoval jinak, Sluneta do ní šla ze čtvrtého místa, tedy jako výše postavený tým než pátá Opava. Jenže doma hned v první bitvě zakopla a u soupeře ztratila obě utkání. „Je potřeba zmínit, že jsme chytli Opavu v top formě. Ty dva zápasy u nich nebyly z naší strany vůbec povedené, ale hážeme to za hlavu. Musíme zapnout síly a vrátit to do Opavy,“ velí Hrubý.
Když to nevyjde, byla by to pro Ústí podruhé za sebou konečná už ve čtvrtfinále. Loni vypadlo 2:4 na zápasy s pozdějším finalistou Brnem. „Loni i letos máme nejhoršího možného soupeře ve čtvrtfinále play off, s Pískem nebo Děčínem by to vypadalo jinak. Los nám nepřál, ale nevymlouváme se na to a chceme to zlomit.“
Celou sezonu Slunetu táhl hlavně rozehrávač Tomáš Vyoral, v základní části měl v průměru 17 bodů a 5,6 asistence, v play off je to výrazně méně – jen 7,5 bodu a 1,3 asistence. „Nebudu chodit kolem horké kaše, Tomáš Vyoral se teď nepotkal s formou. Ale je to natolik zkušený hráč, že určitě zapne,“ nezatracuje klíčového muže ústecký šéf. Chybí mu i od celého týmu, který ve vyřazovací části rozhoduje. „Není to tam, na těch klucích je nějaká deka. A je na mně, na trenérovi i na nich, aby to ze sebe dostali.“
Už po porážce v derby s Děčínem v posledním kole nadstavby, která přisoudila Slunetě do čtvrtfinále rozjetou Opavu, Hrubý svolal tým na kobereček. „V klubu si to vnitřně vyřešíme, určitě se takové výkony opakovat nebudou,“ sliboval. Jenže ani v play off to pořád není ono, takže i během něj šéf znovu promlouval k týmu. „Mluvil jsem s trenérem i hráči, dost intenzivně to řeším. Pořád to ještě může být dobré, nakopneme to,“ věří Hrubý.
Od hráčů chce ve středeční domácí bitvě číslo pět s Opavou vidět podobný výkon jako ve druhé domácí partii. Tu Sluneta ovládla 93:86. „Dostali jsme se z minus 13 bodů na plus 5, přesně tak se chceme prezentovat. Zbraně rozhodně neskládáme a kartami ještě zamícháme!“
První mečbol Děčína fuč. „Začali jsme bez šťávy“
Postup se odkládá. Basketbalisté Děčína mohli ukončit čtvrtfinále ligového play off s Brnem, jenže pátý zápas v úterý ztratili na půdě soupeře 65:75 a promarnili první mečbol. Druhý mají v pátek doma za vedení 3:2 v sérii.
„Myslím, že jsme měli pomalý první poločas. Nevyšli jsme na hřiště tak, abychom Brno hned zatlačili. Začali jsme prostě bez šťávy, bez energie,“ posteskl si děčínský Al-Amir Dawes, s 28 body nejlepší střelec hostů.
Zápas se však zlomil až v poslední čtvrtině, po té třetí Brno vedlo o pouhé dva body. „Musím jim dát kredit. Prohrávali 1:3 na zápasy a my věděli, že do toho půjdou s větší jiskrou. Bylo to o nás, jak do utkání vstoupíme,“ zopakoval Dawes. „Brno ukázalo, že je dobré.“
Na děčínské straně střelci Dawesovi dvouciferně sekundoval už jen Edwards s 11 body, Brno táhli Jelínek (17), Cisarik a Farský (12).
Martin Vaněk, brněnský trenér, tvrdil: „Byli jsme mnohem lepší na doskoku, nedali jsme Děčínu tolik druhých šancí. A podařilo se nám ho ubránit na rozumném skóre. Řekli jsme si, že pro nás existuje jen zápas 5. Až pak je zápas 6.“
Děčínská Maroldovka ho hostí v pátek už od 16 hodin. „Věřím, že budeme ještě míň nervózní než teď,“ řekl Vaněk. „Kvůli tíze okamžiku jsme plno otevřených střel nedali. Když se v děčínské hale nedostaneme v první půli zase do deficitu, domácí znervózní.“