Děčín vede nad Sršni 3:2 na zápasy a domácí mečbol měl mít už v sobotu, jenže většinu týmu sklátila střevní viróza. Válečníci proto požádali o odložení duelu. „Vedení soutěže i Písek nám vyšly vstříc, soupeři patří kredit, o ničem nespekulovali a hned nám vyhověli,“ děkuje Houser. Jen někteří fanoušci rýpali. „Slyšel jsem, že jsme to chtěli odložit, aby si odpočinul unavený Jordan Ogundiran, ale on byl zrovna jeden z mála hráčů, který zůstal zdravý.“

Infekce postihla tři čtvrtiny děčínského týmu, přesnou příčinu klub nezná. „Začalo to ze čtvrtka na pátek, tři dny jsme netrénovali, o víkendu bychom opravdu hrát nemohli. V sobotu vůbec ne, v neděli jedině v hodně kombinované sestavě. Ten den se kluci šli poprvé zlehka proběhnout, od pondělí trénujeme v kompletním složení, i když ne všichni hráči jsou stoprocentní.“

Dá se předpokládat, že prodělaná viróza tým oslabí. „To je úplně jedno. Už není čas na další odklady, je to bezpředmětné. Prostě budeme připraveni na zápas a tečka,“ nechtějí se Válečníci stavět do role bolestínků.

Podobné trable už Děčín v play off jednou zažil, v roce 2016 se v jeho kabině během finále s Nymburkem objevily příušnice. Náhradní termíny tehdy nebyly a hrozilo, že gigant získá titul bez boje. Nakonec zdecimovaní Válečníci sérii odehráli, ale u soupeře rupli 46:109 a na děčínském zimním stadionu před 3 850 diváky 63:91.

Letos v Děčíně věří, že i přes nečekané zdravotní komplikace dotáhnou sérii s Pískem k postupu do semifinále. „Ale soupeř chce to samé. Určitě se nebudou ohlížet na to, že tady někdo má nějakou bolístku. Bude to ještě boj,“ tuší Houser.

Generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Vítěz tohoto čtvrtfinále půjde na Brno, které ukončilo sezonu loňským vicemistrům z Ústí. S jistotou tak v letošním play off nedojde na El Nordico, které se vzhledem k vyřazení Opavy Olomouckem rýsovalo.

„Když už se to tak semlelo, tak ačkoliv logicky nejsem velký fanoušek Ústí, přál jsem jim, aby šli dál. Bylo by super si to s nimi v případě našeho postupu zase rozdat a znovu pobláznit sever,“ mrzí Housera, že Válečníci nebudou mít šanci vrátit Slunetě loňské semifinálové vyřazení po sedmizápasové bitvě.

Sami však mezi nejlepší ligovou čtyřku proniknout mohou, boj o mečbol startuje v děčínské Maroldovce v úterý v 18 hodin.