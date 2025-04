„Kdyby nám někdo řekl, že po dlouhodobé části skončíme na 5. místě, brali bychom to všemi deseti. Složili jsme nový tým. Ale když jsme ho během sezony ještě obměnili, byl velmi slušný a nakonec pomýšlel na víc než na čtvrtfinále,“ netajil zklamání ústecký trenér Tomáš Reimer, který na severu Čech pokračuje.

Slunetu hnalo za vyrovnáním série 1 235 fanoušků, optimismus jim dodala šňůra 14:0 na přelomu první a druhé čtvrtiny, Brno se netrefilo bezmála pět minut. Jenže klíčové se ukázalo zranění domácího rozehrávače Ondřeje Šišky, který odstoupil ve druhé části s pochroumaným kotníkem. Domácí točili jen sedm statečných a v závěru pod tlakem soupeře kupili chyby. Tři sekundy před koncem minul trojku na vyrovnání Potoček.

„V sedmičlenné rotaci toho měli kluci za zápas hrozně moc. Kdyby hráli o pět až sedm minut méně, střely v závěru by proměnili. I bez Ondry jsme podali dobrý výkon,“ tvrdil Reimer.

Brno je v semifinále poprvé od roku 2022, kdy vybojovalo ligový bronz. Jeho trenér Martin Vaněk si cenil obratu v utkání číslo 6, v němž jeho celek prohrával v součtu 38,5 minuty.

„Jsem na hráče pyšný. Prohrávali jsme o 11, byli jsme měkoučcí. Pak jsme přitlačili, pomohli jsme si zónovou obranou, nakonec to byla hra o pozice,“ hodnotil Vaněk po postupu, který jeho tým oslavil i se svými věrnými. „Domácí začali být nervóznější, my byli trpěliví, nakonec jsme to utrhli. Viděl jsem strach Slunety, že sezona skončí, to byla voda na náš mlýn.“

Brněnský převrat řídil 26 body Richard Bálint, Slunetě nepomohlo ani 20 bodů a 11 doskoků Kristophera Martina. „Brno si postup zasloužilo svou dravostí, chtíčem a zarputilostí. Celá česká liga je o tom, kdo víc chce a kolikrát i kdo je zkrátka tvrdší,“ řekl ústecký rozehrávač Ondřej Šiška. „Myslím, že v našem týmu hrálo roli i ego, které to trošku sráželo dolů, zatímco brněnský tým je mladý a perspektivní, ve kterém zná každý svou roli. Mrzí mě to, ale takový je vrcholový basket a život jde dál.“

Nymburk čtvrté utkání zvládl téměř stylem start – cíl, den staré drama se neopakovalo. Prohrával jen chvíli na začátku, pak už vedení nepustil. Třetí čtvrtinu vyhrál o 16 a pohřbil naděje Ostravy na zdramatizovaní zápasu i série, ve čtvrté si počínal obdobně a soupeři nadělil před 920 diváky stovku. Nejlepším střelcem úřadujících mistrů byl s 18 body Nighael Ceaser, který proměnil všech devět pokusů z pole. Hosté stříleli s úspěšností 61 procent.

Momentka z utkání mezi basketbalisty Ostravy a Nymburka.

„Dnes jsme začali mnohem lépe, s větší energií, a kontrolovali jsme zápas po celou dobu,“ pochvaloval si trenér Francesco Tabellini. „Na přelomu poločasů jsme sice minuli několik otevřených střel a soupeř se dotahoval, ale neustále jsme tlačili, což se přetavilo v dlouhou bodovou šňůru. Tím jsme zápas rozhodli. Měli jsme pak i několik hezkých akcí, byla dobrá nálada, takže to byl hezký způsob, jak zakončit sérii a naladit se na další.“

Ostravský trenér Adam Choleva neviděl čtvrtfinále černě: „Byli jsme Nymburku obstojným soupeřem. Takový tlak od nás asi nečekali, za to jsem rád. Mám ze série dobrý pocit, ukázali jsme sílu i v užší rotaci. Dnes už to na nás asi dolehlo.“

Střetnutí Děčín – Písek bylo odloženo na úterý kvůli střevní viróze v týmu domácích Válečníků.