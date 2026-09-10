Ještě větší nálož než proti Češkám. Po další krasojízdě jsou Američanky v semifinále

Američanky nedaly soupeřkám šanci a už po první čtvrtině vedly 36:12. O poločase měly favoritky náskok 59:30 a podle FIBA zaznamenaly nejvíce bodů v prvním poločase v historii svých vystoupení na šampionátech.
Na vítězství se 19 body podílela nejlepší střelkyně zápasu Napheesa Collierová, Rhyne Howardová přidala 15 bodů. Na dvouciferný počet bodů (10) se dostaly také Caitlin Clarková, Kahleah Copperová a Jackie Youngová.
Výběr USA na mistrovství světa vyhrál 34. zápas za sebou. Naposledy na šampionátu prohrál v roce 2006 v semifinále s Ruskem. Američanky, které si ve skupině zahrály i s českou reprezentací (105:64), jsou také s 11 zlaty nejúspěšnějším týmem v historii turnaje.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
Čtvrtfinále
USA - Maďarsko 108:56 (36:12, 59:30, 93:47)
14:30 Francie - Čína,
17:45 Belgie - Německo,
20:45 Austrálie - Španělsko.