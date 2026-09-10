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Ještě větší nálož než proti Češkám. Po další krasojízdě jsou Američanky v semifinále

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  14:12
Americké basketbalistky Angel Reeseová (vlevo) a Paige Bueckersová mají radost...

Americké basketbalistky Angel Reeseová (vlevo) a Paige Bueckersová mají radost z úspěchu spoluhráček. | foto: Ebrahim NorooziAP

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Americké basketbalistky ve čtvrtfinále mistrovství světa v Berlíně rozstřílely 108:56 Maďarsko a postoupily do semifinále. V něm vítězky posledních čtyř šampionátů nastoupí buď proti Austrálii, nebo Španělsku.

Američanky nedaly soupeřkám šanci a už po první čtvrtině vedly 36:12. O poločase měly favoritky náskok 59:30 a podle FIBA zaznamenaly nejvíce bodů v prvním poločase v historii svých vystoupení na šampionátech.

Na vítězství se 19 body podílela nejlepší střelkyně zápasu Napheesa Collierová, Rhyne Howardová přidala 15 bodů. Na dvouciferný počet bodů (10) se dostaly také Caitlin Clarková, Kahleah Copperová a Jackie Youngová.

Výběr USA na mistrovství světa vyhrál 34. zápas za sebou. Naposledy na šampionátu prohrál v roce 2006 v semifinále s Ruskem. Američanky, které si ve skupině zahrály i s českou reprezentací (105:64), jsou také s 11 zlaty nejúspěšnějším týmem v historii turnaje.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně

Čtvrtfinále

USA - Maďarsko 108:56 (36:12, 59:30, 93:47)
Nejvíce bodů: Collierová 19, Howardová 15, Clarková, Copperová a Youngová po 10 - Leliková 12, Töröková 11, Josepovitsová 9.

14:30 Francie - Čína,

17:45 Belgie - Německo,

20:45 Austrálie - Španělsko.

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