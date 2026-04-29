Děčín může doma urvat mečbol v sérii s Brnem. Grepl: Hráče musím vrátit na zem

Ondřej Bičiště
  14:14
Málem museli do předkola, ale na poslední chvíli basketbaloví Válečníci proklouzli přímo do play off. A po dvou zápasech ligového čtvrtfinále jsou v lepší pozici než favorit Brno, do Děčína se série stěhuje za stavu 1:1. Takže už doma si Armex může vybojovat mečbol.
Děčínský trenér Tomáš Grepl a jeho muži | foto: Jan Russnák / Pumpa Basket Brno

„Přání to je, ale ta série ještě může být opravdu dlouhá. Brno je skvělý tým, pořád je to otevřené,“ upozorňuje děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Loni se stejní soupeři potkali až v semifinále a byla to epická série, Děčín si také přivezl do Maroldovky stav 1:1, jenže ve třetím duelu doma selhal a nakonec ztratil postup do finále v bitvě číslo sedm u soupeře. „Všichni si pamatujeme, jak jsme loni vyhořeli v utkání číslo tři. Musím teď své borce vrátit na zem, aby se to neopakovalo,“ varuje kouč Válečníků Tomáš Grepl.

Letos se ale Děčínu, po základní části šestému týmu NBL, na třetí Brno daří dlouhodobě. Po úterní výhře s ním má bilanci 4:2 na zápasy. „Znovu jsme si potvrdili, že v Brně umíme vyhrávat. Je jisté, že série se sem ještě vrátí a my budeme připraveni,“ slibuje Grepl.

Ani brněnský trenér Martin Vaněk se ale ztrátou bodu v domácím prostředí nechce nechat rozhodit. „Určitě nesmutním. Je to 1:1, neprohráváme, takže k tomu nevidím důvod. Do Děčína pojedeme bojovat, zapojíme hráče, kteří se vrací po zranění, a musíme se zlepšit ve věcech, které můžeme ovlivnit,“ velí kouč úřadujících vicemistrů.

Zatím je to trochu nečekaná přestřelka, první duel ovládlo Brno 107:94, v odvetě kralovali Válečníci 98:89. „I v sérii Ústí s Opavou padlo hodně bodů, je možné, že letos budou útoky převládat nad obranami. Padá to hodně, na to, že to je play off. Ale díky tomu je to divácky koukatelné,“ líbí se Houserovi.

V úterý Brno táhl 36 body rozehrávač Olison, na straně Válečníků zářil Dawes, jenž nasázel 32 bodů a proměnil všech 17 trestných hodů! Výrazně pomohla i čerstvá posila, Ukrajinec Bjelikov si připsal 18 bodů a šest doskoků. „Čekali jsme od něj, že bude doskakovat a bránit, když k tomu přidal i body, je to super,“ chválí děčínský šéf.

I díky tomu Válečníci dokázali vymazat dvoucifernou ztrátu, pomohla také širší lavička. Do play off Děčín nastoupil s kompletním kádrem, uzdravil se i dlouhodobě absentující rozehrávač Tadeáš Slowiak. „Druhý zápas v Brně raději vynechal, přece jen play off je náročné a pauzu měl dlouhou. Ale návrat zvládl až nad očekávání dobře.“

I Grepl věří, že jeho tým bude ve vyřazovací části těžit z širší rotace. „Hráči, kteří přišli před play off, nám hodně pomohli. Až se zapracují do systému, můžeme být ještě lepší. A i kvůli nim chceme mít sezonu co nejdelší,“ přeje si děčínský kouč.

