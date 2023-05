Američané v dresu Brna se vzepřeli brzké dovolené, série s Opavou pokračuje

Konec prozatím odmítli, těžší krok ale přijde. Basket Brno odvrátil první ze dvou mečbolů v sérii proti Opavě a po výhře 93:83 snížil nepříznivý vývoj souboje na 2:3. Za prvním vyhraným domácím duelem v tomto play off táhl Brno americký univerzál Sir’Dominic Pointer, který zapsal výborných 28 bodů. Po zápase ale svůj výkon nijak nepřeceňoval, soustředil se na to, co přijde