Děčín po otočce srovnal s Brnem, dva Američané nastříleli přes 30 bodů

Brňanům nepomohl ani skvělý výkon Tevina Olisona, jenž dal 36 bodů. Americký rozehrávač proměnil osm z deseti trojek a vyrovnal sezonní rekord NBL. Děčín táhl Al-Amir Dawes, který nastřílel 32 bodů. Trefil všech 17 trestných hodů a zaostal o dva za maximem tohoto ligového ročníku. Jaden Edwards přispěl 22 body.
Opava dala 16 trojek ze 40 pokusů a odstartovala úspěšně sérii s Ústí nad Labem, kterému předtím v lize třikrát za sebou podlehla. Po vyrovnaném prvním poločase Slezané už nepustili vedení a postupně svůj náskok navýšili až na 20 bodů, než Sluneta v závěru sedmibodovou šňůrou porážku zmírnila.
„S Opavou je to stále stejné. Necháváme se zmlátit pod košem, soupeř má snadné doskoky a dává množství košů z druhých šancí. Střelecky se prosazují i hráči, kteří běžně tolik nebodují,“ řekl domácí kapitán Ladislav Pecka. „My se naopak na každý bod hrozně nadřeme a hrajeme příliš individualisticky, stylem jeden proti pěti. Zkrátka nám chybí týmovost. To je právě to, co musíme zlepšit – doskoky a týmový výkon,“ uvedl.
Podle Filipa Zbránka vyhrála Opava díky dobré obraně. „I když výsledek tomu možná úplně neodpovídá. Nenechali jsme Ústí odskočit do žádného výraznějšího vedení. Později, když se nám začalo dařit i při střelbě z dálky, jsme si již utkání pohlídali,“ konstatoval autor 15 bodů a nejlepší střelec vítězného týmu spolu s Wesleym Personem.
Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů
Ústí nad Labem - Opava 85:98 (24:21, 40:44, 62:71)
Brno - Děčín 89:98 (22:24, 52:45, 68:65)