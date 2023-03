Basketbalistky USK deklasovaly Slovanku i potřetí a jsou v semifinále ligy

Basketbalistky USK Praha postoupily podle očekávání v nejkratším možném čase přes Slovanku do semifinále ligového play off. Úřadující šampionky a účastnice Final Four Euroligy zvítězily v dnešním v třetím utkání suverénně 114:31 a stejně jako v předchozích dvou duelech čtvrtfinálové série nastřílely soupeřkám více než 100 bodů.