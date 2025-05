Děčínská fantazie! Po poločase snů vypráskal Brno a srovnal semifinále

22:21

Nikdy neodepisujte Válečníky! Svaté pravidlo Národní basketbalové ligy opět zafungovalo. Děčín v semifinále play off znovu vrátil Brnu úder – a jak! Ve středečním zápase číslo 4 se hlavně v prvním poločase přenesl do střelecké říše fantazie, nasázel v něm úžasných 62 bodů. Nakonec vyhrál 103:67, sérii dorovnal na 2:2 a boj o finále se vrací do Brna.