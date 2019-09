Brazilské eso a nový parťák Satoranského: To on je české srdce

Brazilci mají v kádru aktuálně dva zástupce NBA, Bruno Caboclo hraje za Memphis Grizzlies a Felício za Chicago. Poutavá náhoda, jak se jim to se Satoranským sešlo. Ale na to, aby v něm viděl největší nebezpečí od soupeře, vzájemnou klubovou příslušnost určitě nepotřeboval.

„Už jsme se seznámili v létě v Las Vegas. Vypadal jako fakt fajn kluk, který miluje tvrdou práci - což je něco, co potřebujeme. Jsem si jistý, že nám přinese hodně energie i hodně zkušeností. Určitě nám pomůže,“ chválí Felício.

Někoho takového poslední dobou matní Bulls vyhlíželi. „S jeho schopnostmi tvořit hru dokáže činit ostatní na hřišti lepšími, taky ale může nastřílet hodně bodů. Beru to tak, že pokud zrovna nebude mít dobrý večer v tom smyslu, že by rozdával spoustu přihrávek, dokáže sám zakončovat. Je to velká posila,“ soudí Felício.

V budoucnu spoluhráč, v sobotu soupeř. A hlavní hrozba.

„Jo, bereme to tak, že je srdcem českého týmu,“ kývnul obrovitý Brazilec. „Většina akcí jde přes něj. Střílí, rozdává míče, připisuje si hodně asistencí.“

Tomáš Satoranský na mistrovství světa v Číně

To, že jsou Češi v osmifinálové skupině, je velké překvapení. Totéž ovšem lze napsat o faktu, že Brazílie prošla úvodními třemi duely bez ztráty bodu!

„Základní skupina pro nás byla skvělá, vytěžili jsme z ní maximum. Ale teď se musíme zase dívat dopředu,“ burcuje jeden z důležitých mužů celku, který vede chorvatský kouč Aleksandar Petrovič, bratr legendárního Dražena. „Pokud do toho zase dáme všechno, nemusíme s výhrami ještě končit. A proti Česku máme šanci větší než proti USA.“

Také Felício si všimnul, co sehrálo roli při českém triumfu nad Tureckem, který určil sobotního brazilského soupeře.

„Řekl bych, že pro Turky byl klíčový zápas proti USA, který nebyli schopní dotáhnout k výhře,“ popisoval českým novinářům. „No a pak po krátké pauze přišel další zápas, pro ně s nutností vyhrát - a přišlo mi, že tu americkou koncovku pořád cítili, už nedokázali zahrát tak dobře. Vy ano. Zasloužili jste si vyhrát.“

Povedlo se to i díky jeho nového parťákovi Satoranskému. Tomu, kterého budou chtít Felício a spol. za každou cenu zastavit.