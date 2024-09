Příjmení, co padne k basketbalu. Hightower posílil ústecké vicemistry

„Je zálohou za Láďu Pecku, klukem do rotace, pod koš, atletická čtyřka,“ popsal dvaadvacetiletou posilu Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety. „Podívali jsme se, jak je tým poskládaný. A příprava nám ukázala, že pod koš je třeba posílit. Reagovali jsme a vzali ho na pozici menšího pivota.“

Hightower, jehož příjmení znamená vysoká věž, měří 201 centimetrů a poslední ročník strávil na Kypru. Absolvent Winthorp University při svém prvním evropském angažmá dosahoval v průměru na 15,2 bodu a 5,7 doskoku.

Příchodem rodáka z Norcrossu v Georgii je ústecký kádr hotový. „Tohle je konečná. Teď jsme vyhráli v Hradci přípravný zápas, zatím je to syrové, ale věřím, že si všechno sedne. Máme těžký začátek, jedeme do Opavy, ale kdo se bojí, nesmí do lesa,“ připomněl Hrubý start nejvyšší soutěže naplánovaný na 21. září.

Ústí stavělo svůj tým téměř od základů, stříbrná parta v čele s hvězdami Ty Nicholsem a Lambem Autreyem i trenérem Janem Šotnarem se rozprchla. Nový kouč Tomáš Reimer přivítal posily Adama Číže, Tomáše Vyorala, Josefa Potočka či Lesleyho Varnera.