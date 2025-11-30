Osmnáctiletý Flagg se zapsal do historie NBA. Jako nejmladší hráč dal 35 bodů

  8:28
Letošní jednička draftu NBA Cooper Flagg se při sobotním vítězství Dallasu 114:110 na hřišti Los Angeles Clippers stal nejmladším hráčem v historii zámořské ligy, který nastřílel 35 bodů. Basketbalista, jemuž za tři týdny bude teprve 19 let, tím navíc vyrovnal klubové nováčkovské maximum Luky Dončiče z roku 2019. Srbský pivot Nikola Jokič pomohl Denveru k výhře 130:112 na palubovce Phoenixu 26 body a 10 asistencemi a jediný doskok mu chyběl k 11. triple doublu v sezoně.
Cooper Flagg z Dallasu a John Collins z Los Angeles Clippers. | foto: Reuters

Flagg na 35 bodů potřeboval 38 minut a 22 střel, z nichž trefil 13, k tomu proměnil devět z 11 trestných hodů. Po Kobem Bryantovi, LeBronu Jamesovi a Tracym McGradym je čtvrtým hráčem NBA s alespoň 300 body v 18 letech.

Milníku dosáhl zhruba 24 hodin poté, co proti Los Angeles Lakers zaznamenal 11 asistencí a stal se nejmladším hráčem, který jich v utkání nasbíral alespoň 10. Při výhře proti Clippers Flaggovi sekundoval s 23 body Klay Thompson, jenž proměnil šest trojek z deseti.

Clippers nestačilo 30 bodů Kawhiho Leonarda nebo 29 bodů, 11 asistencí a osm doskoků Jamese Hardena.

Janis Adetokunbo pomohl Milwaukee 29 body a osmi doskoky k výhře 116:99 nad Brooklynem a stal se šestým nejmladším hráčem a 42. celkově, který kdy dosáhl 21.000 bodů. V utkání trefil 12 z 15 pokusů. „Čím jsem starší, tím víc si takových věcí vážím. Nejsou samozřejmostí,“ uvedl třicetiletý řecký hráč po utkání, v němž Milwaukee vedlo až o 32 bodů. Bucks vyhráli teprve podruhé z posledních deseti zápasů

Jokič potřeboval na 26 bodů pouze sedm střel, z kterých byl stoprocentní, a 11 trestných hodů, z nichž trefil deset. Jamal Murray se proti Phoenixu prosadil 24 body, Tim Hardaway Jr. dal o bod méně. Suns vedli Dillon Brooks s 27 body a Devin Booker s 24.

Utkání Indiany s Chicagem rozhodl Pascal Siakam těžkou střelou přes bránícího Matase Buzelise 0,1 sekundy před koncem. Domácí Pacers zvítězili 103:101 a získali teprve čtvrtou výhru v ročníku. Siakam nastřádal 24 bodů a devět doskoků, za Bulls zaznamenal 17 bodů a 11 doskoků Josh Giddey.

Nejlepším střelcem sobotních zápasů byl Jaylen Brown, ani jeho 41 bodů ale Bostonu nepomohlo a podlehl Minnesotě 115:119. Brownovi sekundoval portugalský pivot Neemias Queta s 19 body a 18 doskoky. Wolves k výhře dovedl 39 body Anthony Edwards, který trefil 12 z 24 střel včetně pěti trojek.

I bez Stephena Curryho zvítězil Golden State 104:96 nad New Orleans, když spoléhal na autora 24 bodů Jimmyho Butlera. Pelicans nestačilo 25 bodů Ziona Williamsona. Lídr Východní konference Detroit přestřílel Miami 138:135. Cade Cunningham přispěl k výhře 29 body. Za Heat dal 31 bodů Andrew Wiggins.

Výsledky NBA:

Charlotte - Toronto 118:111 po prodl.
Indiana - Chicago 103:101
Miami - Detroit 135:138
Milwaukee - Brooklyn 116:99
Golden State - New Orleans 104:96
Phoenix - Denver 112:130
LA Clippers - Dallas 110:114
Minnesota - Boston 119:115.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Toronto2014670,0
2.New York1812666,7
3.Philadelphia1810855,6
4.Boston1910952,6
5.Brooklyn1931615,8

Centrální divize:

1.Detroit2016480,0
2.Cleveland2012860,0
3.Chicago1991047,4
4.Milwaukee2191242,9
5.Indiana2041620,0

Jihovýchodní divize:

1.Miami2013765,0
2.Orlando2012860,0
3.Atlanta2012860,0
4.Charlotte2061430,0
5.Washington1821611,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston1612475,0
2.San Antonio1813572,2
3.Memphis2081240,0
4.Dallas2161528,6
5.New Orleans2031715,0

Pacifická divize:

1.LA Lakers1814477,8
2.Phoenix2112957,1
3.Golden State21111052,4
4.LA Clippers2051525,0
5.Sacramento2051525,0

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City2019195,0
2.Denver1914573,7
3.Minnesota1911857,9
4.Portland1981142,1
5.Utah1861233,3
