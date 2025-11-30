Osmnáctiletý Flagg se zapsal do historie NBA. Jako nejmladší hráč dal 35 bodů

Flagg na 35 bodů potřeboval 38 minut a 22 střel, z nichž trefil 13, k tomu proměnil devět z 11 trestných hodů. Po Kobem Bryantovi, LeBronu Jamesovi a Tracym McGradym je čtvrtým hráčem NBA s alespoň 300 body v 18 letech.
Milníku dosáhl zhruba 24 hodin poté, co proti Los Angeles Lakers zaznamenal 11 asistencí a stal se nejmladším hráčem, který jich v utkání nasbíral alespoň 10. Při výhře proti Clippers Flaggovi sekundoval s 23 body Klay Thompson, jenž proměnil šest trojek z deseti.
Clippers nestačilo 30 bodů Kawhiho Leonarda nebo 29 bodů, 11 asistencí a osm doskoků Jamese Hardena.
Janis Adetokunbo pomohl Milwaukee 29 body a osmi doskoky k výhře 116:99 nad Brooklynem a stal se šestým nejmladším hráčem a 42. celkově, který kdy dosáhl 21.000 bodů. V utkání trefil 12 z 15 pokusů. „Čím jsem starší, tím víc si takových věcí vážím. Nejsou samozřejmostí,“ uvedl třicetiletý řecký hráč po utkání, v němž Milwaukee vedlo až o 32 bodů. Bucks vyhráli teprve podruhé z posledních deseti zápasů
Jokič potřeboval na 26 bodů pouze sedm střel, z kterých byl stoprocentní, a 11 trestných hodů, z nichž trefil deset. Jamal Murray se proti Phoenixu prosadil 24 body, Tim Hardaway Jr. dal o bod méně. Suns vedli Dillon Brooks s 27 body a Devin Booker s 24.
Utkání Indiany s Chicagem rozhodl Pascal Siakam těžkou střelou přes bránícího Matase Buzelise 0,1 sekundy před koncem. Domácí Pacers zvítězili 103:101 a získali teprve čtvrtou výhru v ročníku. Siakam nastřádal 24 bodů a devět doskoků, za Bulls zaznamenal 17 bodů a 11 doskoků Josh Giddey.
Nejlepším střelcem sobotních zápasů byl Jaylen Brown, ani jeho 41 bodů ale Bostonu nepomohlo a podlehl Minnesotě 115:119. Brownovi sekundoval portugalský pivot Neemias Queta s 19 body a 18 doskoky. Wolves k výhře dovedl 39 body Anthony Edwards, který trefil 12 z 24 střel včetně pěti trojek.
I bez Stephena Curryho zvítězil Golden State 104:96 nad New Orleans, když spoléhal na autora 24 bodů Jimmyho Butlera. Pelicans nestačilo 25 bodů Ziona Williamsona. Lídr Východní konference Detroit přestřílel Miami 138:135. Cade Cunningham přispěl k výhře 29 body. Za Heat dal 31 bodů Andrew Wiggins.
Výsledky NBA:
Charlotte - Toronto 118:111 po prodl.
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Toronto
|20
|14
|6
|70,0
|2.
|New York
|18
|12
|6
|66,7
|3.
|Philadelphia
|18
|10
|8
|55,6
|4.
|Boston
|19
|10
|9
|52,6
|5.
|Brooklyn
|19
|3
|16
|15,8
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|20
|16
|4
|80,0
|2.
|Cleveland
|20
|12
|8
|60,0
|3.
|Chicago
|19
|9
|10
|47,4
|4.
|Milwaukee
|21
|9
|12
|42,9
|5.
|Indiana
|20
|4
|16
|20,0
Jihovýchodní divize:
|1.
|Miami
|20
|13
|7
|65,0
|2.
|Orlando
|20
|12
|8
|60,0
|3.
|Atlanta
|20
|12
|8
|60,0
|4.
|Charlotte
|20
|6
|14
|30,0
|5.
|Washington
|18
|2
|16
|11,1
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|16
|12
|4
|75,0
|2.
|San Antonio
|18
|13
|5
|72,2
|3.
|Memphis
|20
|8
|12
|40,0
|4.
|Dallas
|21
|6
|15
|28,6
|5.
|New Orleans
|20
|3
|17
|15,0
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|18
|14
|4
|77,8
|2.
|Phoenix
|21
|12
|9
|57,1
|3.
|Golden State
|21
|11
|10
|52,4
|4.
|LA Clippers
|20
|5
|15
|25,0
|5.
|Sacramento
|20
|5
|15
|25,0
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|20
|19
|1
|95,0
|2.
|Denver
|19
|14
|5
|73,7
|3.
|Minnesota
|19
|11
|8
|57,9
|4.
|Portland
|19
|8
|11
|42,1
|5.
|Utah
|18
|6
|12
|33,3