Sfoukli rekordmany, teď chtějí jejich sérii. Clevelandu se vyplácí trpělivost

Naposledy zkoušeli rozjetou mašinu zastavit Brooklyn Nets, vedli si lépe než Warriors, kteří o poločase ztráceli propastných 41 bodů, jenže v poslední čtvrtině neustáli nápor a rovněž museli smeknout před soudržnou Atkinsonovou partou (100:105).

„Za normálních okolností by šlo o jedenáct samostatných zápasů, ve kterých nepřemýšlíte o nějaké sérii. Ale teď už si každý večer říkáte: Přece nechci, aby to skončilo. A jestli nás to motivuje víc? Snažíme se vyhrát každý zápas, ale někde v podvědomí tu sérii máme,“ líčil Atkinson po vítězství v Brooklynu.

Bývalý kouč Nets se jeví jako poslední dílek skládačky, která u břehu jezera Erie vzniká od půlky roku 2018, kdy se hvězdný LeBron James přesunul do Los Angeles k Lakers.

Čtyři finálové účasti v řadě, ve kterých Cavaliers vydolovali jeden titul a přerušili dominanci Warriors, vystřídala umístění na dně Východní konference. Klub musel projít přestavbou, která, jak se zdá, v aktuální sezoně úspěšně vrcholí.

„Nebudeme dělat žádné velké a rozsáhlé změny, prostě ne,“ řekl novinářům Kobe Altman, prezident Clevelandu, po minulém ročníku zakončeném konferenčním semifinále. „Tohle byl druhý rok, který odehrálo toto jádro týmu pohromadě. Věřím mu a těším se na budoucnost.“

První splátka za trpělivost se dostavila v podobě série jedenácti výher v řadě na úvod sezony, další mají podle vytouženého scénáře následovat.

Brzy může padnout rekord nejvíce vítězství v řadě v historii Clevelandu, třináct zápasů bez klopýtnutí si Cavaliers podmanili už třikrát (na jaře 2009, v zimě 2010 a na podzim 2017, pokaždé s LeBronem Jamesem). V cestě jim nyní stojí dvě utkání s Chicagem, jedno s tápající Philadelphií a čtrnáct radostných konců je na světě.

Odvážnější možná v myšlenkách směřují k už zmiňovanému devět let starému vstupu Warriors do soutěže, jejíž základní část uzavřeli s úžasnou bilancí 73-9. Jenže nakonec se z titulu radovali Cavaliers.

I proto Darius Garland říkal: „Máme větší plány, chceme být šampiony, o 82 výher v základní části nám nejde.“ Clevelandský zvyk posledních let navíc velí jít krok za krokem.

Vedení organizace totiž pod současným prezidentem Altmanem, který na nejvyšších postech u Cavaliers působí od léta 2017, a jeho parťákem Mikem Ganseyem, aktuálně generálním manažerem, vyznává systematickou práci.

Důkazů je spousta: od kvalitně využitých voleb v draftu, přes vhodnou přestupovou politiku a nyní až po výběr kouče. Od přelomového roku 2018 se přidává jedno dobré rozhodnutí k dalšímu. Pojďme tedy postupně.

2019: Jako pátého hráče draftu si vedení Clevelandu vyhlédlo Dariuse Garlanda, kontrakt si vybojoval také Dean Wade.

2020: Další solidní volba číslo pět, tentokrát do Ohia zamířil Isaac Okoro.

2021: Už v lednu Cavaliers sáhli po Jarrettovi Allenovi z Brooklyn Nets, který tak letos obnovil úspěšnou spolupráci s koučem Atkinsonem. Draftem si pak zajistili služby Evana Mobleyho.

2022: Cleveland získal Donovana Mitchella, k Utah Jazz putovali Collin Sexton, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji a tři výběry v prvním kole draftu. Při pohledu na současnou situaci obou organizací je jasné, kdo na trejdu vydělal.

2023: Cavaliers pracovali na šíři kádru, přichází Max Strus (aktuálně zraněný), Georges Niang, Sam Merrill či Ty Jerome.

2024: Léto ve znamení prodlužování smluv. Nový kontrakt dostali Mitchell, Allen i Okoro, víc peněz na udržení kádru vynaložili jen v Orlandu a Bostonu. Místo Johna-Blaira Bickerstaffa přišel na pozici hlavního kouče Atkinson.

Ano, je pravdou, že během pauzy bobtnaly spekulace, že Garland vedle Mitchella není spokojený a chce odejít. Před sezonou ovšem hráč i vedení klubu vše smetli ze stolu.

Trenér Kenny Atkinson z Cleveland Cavaliers debatuje s Donovanem Mitchellem.

„Mnoho lidí nevidí, jaký máme vztah mimo hřiště. Je jako můj bratr,“ poznamenal Garland na adresu hvězdného spoluhráče. Atkinson zase dodal: „Darius mi říkal: Trenére, tahle parta si rozumí.“

Rozehrávač z Gary v Indianě se nemýlil. Aktuálně nenajdete v NBA tým s efektivnější ofenzivou, v průměru za zápas nastřílí téměř 123 bodů a šlape přesně podle plánu.

Mitchella (22,5 bodu, 3 doskoky, 3,8 asistence) zdárně doplňují Garland (20,5 / 1,9 / 6,6) a Mobley (18,4 / 8,5 / 2,7), Allen pálí ze hry s více než 65procentní úspěšností a v průměru nasbírá 11 doskoků, s obranou výrazněji pomáhají Wade a Okoro. K tomu na lavičce čeká řada nahecovaných borců.

Teď se tedy nabízí jen otázka: Kdo je jako první dokáže zastavit?