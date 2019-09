Čína, basketbalem políbená. O novém velkém byznysu u Velké zdi

V posledních dvou dekádách zanechala světová NBA v Číně výraznou stopu. Zápasy nejlepší ligy světa si pustilo více než 500 milionů lidí. Tradicí už se stala i utkání hraná přímo v čínské metropoli: letos v říjnu se v rámci přípravy v Šanghaji a Šen-čenu představí Los Angeles Lakers proti Brooklyn Nets.

„Poté, co jsem Čínu navštívil poprvé, bych si nikdy nepomyslel, že se tu basket stane tak populárním,“ řekl Bryant a dodal: „Ale stalo se. A teď už není cesty zpět.“

Možnosti se zdají být nekonečné. Mohl by existovat čínský tým startující v NBA? Co takhle dvoucestná smlouva, která by spojovala NBA a čínskou basketbalovou ligu CBA? Nebo se zrodí tým složený čistě z čínských hráčů startující v nižší zámořské lize?

Čeští basketbalisté Ondřej Balvín, Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík a Tomáš Satoranský (zleva) se fotí s čínskou moderátorkou.

Ačkoliv tyto návrhy teď mohou znít bláznivě, jenže ještě před dvaceti lety se o basketbal v Číně zajímal málokdo. Od té doby ovšem NBA zažívá obrovský boom, který neopadl ani poté, co Jao Ming ukončil kariéru v Houston Rockets. NBA má v Číně své akademie i obchodní zastoupení a čínský národní tým se letos vrátil do Letní ligy NBA hrané v Las Vegas.

„Myslím, že další posun nastane, až se objeví nový Jao Ming,“ vyjádřil se Steve Kerr, kouč Golden State Warriors, během nedávného mistrovství světa. „To by zájem posunulo na novou úroveň - více čínských hráčů by se mohlo probojovat do NBA.“

Pouto mezi věhlasnou soutěží a nejlidnatější zemí světa je silnější než kdy dřív. Basketbalu se v Číně aktuálně věnuje více než 300 milionů lidí a přes 40 milionů se hraje populární videohru NBA 2K. Tisíce lidí se přišlo podívat na exhibiční zápas středoškolského týmu, ve kterém působí synové LeBrona Jamese a Dwyanea Wadea.

Roztleskávačky povzbuzují čínské publikum během zápasu Litva - Senegal.

Basketbalový most pevně drží i přes napjaté politické a ekonomické vztahy. „Myslím, že sport politiku převyšuje a doufám, že NBA bude i nadále spojovat fanoušky po celém světě,“ řekl Mark Cuban, vlastník Dallas Mavericks. „Nemám sebemenší důvod si myslet, že naše vztahy nebudou pokračovat na pozitivní vlně.“

Zatím se zdá, že nic není schopné odsunout popularitu NBA na druhou kolej. Americký tým, který do Číny letos přicestoval na mistrovství světa, neměl ve svém jádru vyloženě světoznámé superhvězdy, přesto byly jeho zápasy vyprodané. Fanoušci prosili trenéra Gregga Popoviche o autogram a selfie kdekoliv se objevil.

ZLATÝM PÍSMEM. Trenér amerických basketbalistů Gregg Popovich rozdal fandům v Šanghaji autogramy.

„Už nějakou dobu jsme si vědomi toho, jak moc je basket v Číně populární. Nejen v Číně, ale po celém světě. Teď už to má mezinárodní dopad. Dnes máme mnoho skvělých hráčů z různých zemí, to není tajemství,“ poznamenal Popovich.

Hvězdy jako LeBron James, Stephen Curry či James Harden navštěvují Čínu běžně. Dwyane Wade sice ukončil profesionální kariéru, ale s čínskou značkou bot Li-Ning má uzavřenou doživotní smlouvu. Při jeho návštěvě letos v létě musela být jeho akce v nákupním centru přerušena, jelikož centrum jednoduše nemělo kapacitu pro všechny zájemce. Po deseti minutách praskalo ve švech.

„Myslím, že nás čeká něco mnohem většího, než si umíme představit, a to nejen v Číně. Láska a vášeň pro tento sport tu mají obrovskou sílu,“ popsal své zážitky Donovan Mitchell, který se představil na letošním světovém šampionátu.

TO JE ATLET. Tento čínský akrobat si k efektnímu zakončení pomohl trampolínou.

Vztahy fungují dobře na obou stranách - Čína chce investovat do NBA. Joe Tsai, spoluzakladatel internetového gigantu Alibaba, letos v létě koupil klub Brooklyn Nets i jeho arénu Barclays Center. Čína je také velmi hrdá na mezinárodní spolupráci - například Klay Thompson má desetiletou smlouvu s obuvní značkou Anta na 80 milionů dolarů.

Čínská reprezentace přijela letos v létě do Las Vegas trénovat na domácí mistrovství světa, tým se ovšem chtěl také seznámit s prostředím NBA. „Myslím, že pro naše hráče byla tato zkušenost skvělá. Všichni si z toho něco odnesli,“ řekl po přípravě trenér Li Nan.

NBA otevřela v Číně zatím tři basketbalové akademie.

„Terry Li, který vzešel z jedné z akademií, v létě podepsal profesionální smlouvu s australským klubem, což z něj udělalo první talent z akademie, který se dočkal kontraktu,“ prozradil komisionář NBA Adam Silver. „V ženském basketbalu se prosadila Sü Chan, která byla draftována do New Yorku a taktéž působila v naší akademii.“

Jao Ming s trofejí pro vítěze basketbalového mistrovství světa

Úspěch se samozřejmě nezrodil přes noc. Začalo to prodejem televizních práv do Číny a pokračovalo samotným přenesením NBA na asijský kontinent ve podobě přípravných zápasů. Asijské firmy teď mají zájem do sportu investovat - jednotlivým týmům se cesta přes oceán vyplatí.

Nic z toho se při Bryantově návštěvě před dvaceti lety nezdálo možné, dnes se tu fanoušci basketbalu nemohou nabažit.

„Když sem přijedete, odevšud cítíte energii atmosféru. Z fanoušků, z lidí na hotelu, z lidí na ulici,“ popsal své pocity během MS Steve Kerr. „Každý je tu z basketu nadšený.“ Nadšená může být i samotná Čína - co se basketbalu týče, podle všeho ji čeká zářivá budoucnost.