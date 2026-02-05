Paul míří do Toronta, jenže pouze na papíře. Je součástí úklidu a úspor

Los Angeles Clippers se definitivně zbavili klubové legendy Chrise Paula a vyměnili ho do Toronta. Podle zámořských médií je do transakce v rámci NBA zapojený i Brooklyn. Raptors údajně nevyžadují, aby se k nim čtyřicetiletý basketbalista připojil, a před čtvrteční uzávěrkou přestupů ho mohou vyměnit do jiného klubu.
V rámci výměny dostanou Clippers od Brooklynu práva na Srba Vanju Marinkoviče, který do NBA nikdy nezasáhl, a Nets od Toronta Ochaie Agbajiho plus výběr v druhém kole draftu v roce 2032. Všechny tři týmy budou na základě vzájemných dohod a pravidel platového stropu z transakce profitovat finančně.

Čtyřicetiletý Paul se do Los Angeles vrátil před sezonou odehrát poslední ročník v kariéře, začátkem prosince však trápící se Clippers slavného rozehrávače propustili. Dvojnásobný olympijský vítěz, jenž hrál za Clippers šest sezon v letech 2011-17, podepsal v létě roční smlouvu na 3,6 milionu dolarů.

Dvanáctinásobný účastník Utkání hvězd Paul po návratu do klubu zasáhl z lavičky do 16 utkání a zapsal průměrně jen 2,9 bodu, 3,3 asistence a 1,8 doskoku na zápas. V historických tabulkách NBA je s 12 552 asistencemi a 2728 získanými míči druhý v obou kategoriích za členem Síně slávy Johnem Stocktonem.

Chris Paul z Los Angeles Clippers během střetnutí s Charlotte Hornets.

Kariéru NBA zahájil Paul v New Orleans, které si ho v roce 2005 vybralo jako čtyřku na draftu. Po prvním působení v Clippers nastupoval za Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State a San Antonio. Titulu se hráč s průměry 16,8 bodu, 9,2 asistence a 4,4 doskoku na utkání přiblížil nejvíce v roce 2021, kdy se Suns podlehl ve finále Milwaukee.

Očekává se, že Raptors druhého nejstaršího aktivního hráče NBA vykoupí, Paul si poté může najít nové angažmá. Hrozí však, že ho nenajde a jeho dráha neslavně skončí.

