O jednu legendu méně. Chris Paul se loučí s NBA, sen o prstenu vzdal

  21:25
Jeden z nejlepších rozehrávačů v basketbalové historii Chris Paul uspíšil rozhodnutí o konci kariéry a s NBA i svou hrou se nadobro rozloučil. Původně tak chtěl učinit po sezoně, jenže po nedávné výměně z Los Angeles Clippers do Toronta jej uvolnil i kanadský klub. Odchod do sportovního důchodu dvojnásobný olympijský vítěz oznámil na Instagramu.
Chris Paul na tiskové konferenci po příchodu k Los Angeles Clippers.

Chris Paul na tiskové konferenci po příchodu k Los Angeles Clippers. | foto: Damian DovarganesAP

Chris Paul z Los Angeles Clippers během střetnutí s Charlotte Hornets.
Fanoušci Los Angeles Clippers pózují s dresem Chrise Paula.
Chris Paul na tiskové konferenci po příchodu k Los Angeles Clippers.
Chris Paul se fotí s fanoušky Los Angeles Clippers na tiskové konferenci.
„To bylo něco! Po více než 21 letech s basketbalem končím,“ napsal slavný Američan před víkendem pro Utkání hvězd NBA.

This is it! After over 21 years I’m stepping away from basketball. As I write this, it’s hard to really know what to feel, but for once – most people would be surprised – I don’t have the answer lol! But, mostly I’m filled with so much joy and gratitude! While this chapter of being an “NBA player” is done, the game of basketball will forever be engrained in the DNA of my life. I’ve been in the NBA for more than half of my life, spanning three decades. It’s crazy even saying that!! Playing basketball for a living has been an unbelievable blessing that also came with lots of responsibility. I embraced it all. The good and the bad. As a lifelong learner, leadership is hard and is not for the weak. Some will like you and many people won’t. But the goal was always the goal, and my intentions were always sincere (Damn, I love competing!!).

Sám se ho zúčastnil dvanáctkrát, nikdy ale nedosáhl na vytoužený ligový titul. Nejblíž mu byl v roce 2021, kdy hrál finále v dresu Phoenixu. „I když je kapitola ‚hráče NBA‘ za mnou, basket bude navždy zakořeněný v mé DNA,“ rozloučil se Paul.

Clippers se zbavili klubové legendy před devíti dny. Za Toronto ani jednou nenastoupil. V minulosti hrál vedle Phoenixu také za New Orleans, Houston, Oklahoma City, Golden State a San Antonio.

Paul míří do Toronta, jenže pouze na papíře. Je součástí úklidu a úspor

V historických tabulkách základní části NBA je Paul s 12 552 asistencemi a 2728 získanými míči druhý v obou kategoriích za členem Síně slávy Johnem Stocktonem. S hvězdným výběrem USA vyhrál Paul olympijský turnaj v Pekingu 2008 a Londýně o čtyři roky později.

