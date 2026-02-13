O jednu legendu méně. Chris Paul se loučí s NBA, sen o prstenu vzdal

„To bylo něco! Po více než 21 letech s basketbalem končím,“ napsal slavný Američan před víkendem pro Utkání hvězd NBA.
Sám se ho zúčastnil dvanáctkrát, nikdy ale nedosáhl na vytoužený ligový titul. Nejblíž mu byl v roce 2021, kdy hrál finále v dresu Phoenixu. „I když je kapitola ‚hráče NBA‘ za mnou, basket bude navždy zakořeněný v mé DNA,“ rozloučil se Paul.
Clippers se zbavili klubové legendy před devíti dny. Za Toronto ani jednou nenastoupil. V minulosti hrál vedle Phoenixu také za New Orleans, Houston, Oklahoma City, Golden State a San Antonio.
Paul míří do Toronta, jenže pouze na papíře. Je součástí úklidu a úspor
V historických tabulkách základní části NBA je Paul s 12 552 asistencemi a 2728 získanými míči druhý v obou kategoriích za členem Síně slávy Johnem Stocktonem. S hvězdným výběrem USA vyhrál Paul olympijský turnaj v Pekingu 2008 a Londýně o čtyři roky později.