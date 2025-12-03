Letíš domů, legendo. Clippers se podivně zbavili Paula, pro ikonu už nemají místo

Trápící se Los Angeles Clippers propustili klubovou legendu Chrise Paula, jenž se v létě vrátil do kalifornského basketbalového týmu odehrát poslední sezonu v NBA. Clippers o tom informovali v Atlantě, kde se pokusí ukončit pětizápasovou sérii porážek.
Chris Paul z Los Angeles Clippers během střetnutí s Charlotte Hornets.

Chris Paul z Los Angeles Clippers během střetnutí s Charlotte Hornets. | foto: Nell RedmondAP

„Právě jsem se dozvěděl, že mě poslali domů,“ napsal na instagramu čtyřicetiletý rozehrávač Paul. Dvojnásobný olympijský vítěz, jenž hrál za Clippers šest sezon v letech 2011–17, podepsal v létě roční smlouvu na 3,6 milionu dolarů. Poté plánoval po 21. ročníku v NBA skončit.

„Rozcházíme se s Chrisem. Už nebude součástí týmu a budeme s ním pracovat na dalším kroku v jeho kariéře,“ uvedl v prohlášení prezident klubu Lawrence Frank.

„Chris je legendární Clipper, jenž má za sebou úžasnou kariéru. Jednu věc chci říct jasně: Nikdo Chrise neviní za naše špatné výkony. Za bilanci, kterou teď máme, přebírám odpovědnost já. Je spousta důvodů, proč se nám nedaří. Jsme vděční za vliv, který měl Chris na náš klub,“ dodal šéf týmu, jenž z dosavadních 21 utkání vyhrál jen pět.

Dvanáctinásobný účastník Utkání hvězd Paul po návratu do klubu zasáhl z lavičky do 16 utkání a zapsal průměrně jen 2,9 bodu, 3,3 asistence a 1,8 doskoku na zápas. V historických tabulkách NBA je s 12 552 asistencemi a 2728 získanými míči druhý v obou kategoriích za členem Síně slávy Johnem Stocktonem.

Kariéru NBA zahájil Paul v New Orleans, které si ho v roce 2005 vybralo jako čtyřku na draftu. Po prvním působení v Clippers nastupoval za Houston, Oklahomu City, Phoenix, Golden State a San Antonio. Titulu se hráč s průměry 16,8 bodu, 9,2 asistence a 4,4 doskoku na utkání přiblížil nejvíce v roce 2021, kdy se Suns podlehl ve finále Milwaukee.

Letíš domů, legendo. Clippers se podivně zbavili Paula, pro ikonu už nemají místo

Trápící se Los Angeles Clippers propustili klubovou legendu Chrise Paula, jenž se v létě vrátil do kalifornského basketbalového týmu odehrát poslední sezonu v NBA. Clippers o tom informovali v Atlantě, kde se pokusí ukončit pětizápasovou sérii porážek.

