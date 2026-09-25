Chomutovský outsider sahal po senzaci, v Chartres nakonec padl dvouciferně

Chomutov na palubovce soupeře po třech čtvrtinách ztrácel jen bod a schylovalo se k překvapení, domácí však před 1 700 diváky poslední periodu vyhráli 22:9. Před odvetou, která se hraje příští čtvrtek od sedmi večer, si vytvořili dvouciferný náskok.
„Kdyby se mě někdo zeptal před začátkem, tak asi s takovým výsledkem spokojený jsem. Ale vzhledem k tomu, jak utkání probíhalo, spokojení být nemůžeme,“ mračil se Treml. Konečný rozdíl považuje za krutý. „Francouzský tým má kvalitu a v momentě, kdy jsme ukázali malinké zaváhání, nekompromisně toho využil.“
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Levhartice: tři Američanky, boj o medaili a ostrý start v Eurocupu
Levhartice až v ostrém zápase poprvé nastoupily i s třemi americkými posilami. Pivotka Striplinová, která na severu Čech působila už loni, byla se 14 body nejlepší střelkyní hostů. „Je škoda, že společná příprava nebyla delší, protože až v tomhle zápase jsme si teprve zjišťovali, co jak kdo má. Věřím, že výkon ještě půjde nahoru,“ pronesl Treml.
Zároveň litoval poslední čtvrtiny. „Ztratili jsme tempo v útoku, přestali jsme se hýbat, přestal putovat míč, holky koukaly jedna na druhou…,“ mrzelo ho. „To, co jsme celý zápas hráli dobře, tedy že jsme tvořili situace, hledali příležitosti, se na poslední úsek zastavilo. Byly z toho zbytečné ztráty, které soupeř trestal, a my jsme se ani nestíhali vracet do obrany,“ popsal na klubovém webu.
Slovenská posila Vanda Kozáková, která nastřílela 11 bodů, tvrdila: „Hrály jsme dlouho vyrovnaně, někdy jsme i vedly. Mnoho lidí to překvapilo, protože nás brali jako underdoga (outsidera). Výsledek je trpký, ale ukázalo se, že s nimi můžeme hrát.“
Eurocup basketbalistek
Úvodní utkání kvalifikace
Chartres - Chomutov 80:66 (29:23, 43:40, 58:57)