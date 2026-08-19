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Těžký los pro Levhartice. Chartres? Silný jako Žabiny, tvrdí trenér Treml

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  8:05
Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov -...

Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov - Kibirkštis Vilnius, utkání 3. kola skupiny F. Domácí trenér Petr Treml mladší. | foto: Petr Bílek, MF DNES

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Těžkou cestu do základní skupiny Eurocupu mají basketbalistky Chomutova. Levharticím los předkola přisoudil francouzský tým Chartres Métropole Basket Féminin. „Kdybychom proti nim hráli basket, kterým jsme se prezentovali v minulé sezoně, asi by to nebyl úplně vyrovnaný zápas. V naší lize mají podobnou kvalitu Žabiny Brno,“ přirovnává kouč Levhartic Petr Treml sílu Francouzek k českým vicemistryním.

A to pro Chomutov určitě není dobrá zpráva, Žabiny totiž ještě v nejvyšší domácí soutěži nikdy neporazil. „S losem spokojený nejsem, ale kdybychom v sezoně vyhráli, co jsme vyhrát měli, mohli jsme být rovnou ve skupině. Takhle se musíme připravit na soupeře, který hraje extrémně fyzický a rychlý basket. Musíme na něj něco vymyslet, zkusit ho nějak zaskočit, jen na kvalitu naší rotace a lavičky spoléhat nemůžeme,“ tuší Treml.

Z možných soupeřek pro předkolo patřily Francouzky k nejtěžším. „Dostaly se letos do play off francouzské ligy, kde vypadly s prvním týmem po základní části. Doufali jsme, že se jim vyhneme, bohužel ne. Musíme zabojovat!“

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Předkolo s Chartres zahájí Chomutov 24. září venku, domácí odveta je na programu 1. října. V případě postupu by Levhartice šly do skupiny L, v níž by narazily na španělský tým Meins Avenida, belgický Basket Namur Capitale a slovenský MBK Ružomberok.

Před novou sezonou ještě Chomutov nemá kompletní kádr, čeká se na zahraniční posily. Ty by měly dorazit začátkem září. „Koukali jsme po posilách v Česku, ale pro hráčky, které jsme oslovili, bylo zahraniční angažmá výrazně lákavější než naše nabídka. Zájmu z italské ligy nemůžeme konkurovat, tak atraktivní basketbalová adresa Chomutov ještě není,“ uvědomuje si kouč.

V kádru má zatím 15 hráček. „A k tomu nějaké dorostenky, které mohou také naskočit. Některé hráčky jako Kačka Rokošová a Nikola Večeřová se ještě zotavují ze zranění, takže máme měsíc na to, abychom se dali i zdravotně do kupy. A až budeme kompletní, začneme řešit zápasovou přípravu.“

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