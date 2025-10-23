„Ale já nechci být ten, co se bude vymlouvat, že máme málo peněz, že kvůli tomu nemůžeme konkurovat. Ve všech třech zápasech jsme konkurovali soupeřům, kteří mají větší rozpočet než my,“ řekl Treml po porážce 75:96 s Kibirkštisem Vilnius, což je litevský mistr. Předtím Levhartice podlehly i německému šampionovi Kelternu o šest bodů a kosovskými vicemistrům Peje o osm.
Ani s Litevkami to nevypadalo marně, jen nevydařený závěr zápasu pokazil dojem. „V poslední dvouminutovce jsme úplně odpadli, rozdíl skóre mě mrzí. Byl to zápas o pět až deset bodů, nakonec je to o dvacet. Vypadá to, že jsme nebyli soupeř, ale to jsme rozhodně byli,“ mínil Treml.
Kibirkštis Vilnius podle zákulisních informací hospodaří ročně s 1,5 milionem euro, což je zhruba 37 milionů korun, zatímco rozpočet Chomutova se počítá v nižších jednotkách milionů korun. Je nesrovnatelně menší, odhadem osmkrát.
„Záleží, jak to komu sedne. A u nás to musí sednout všem hráčkám, pak jsme konkurenceschopní. Když se někomu nezadaří, porazí nás jedna dvě soupeřky,“ vypozoroval Treml. „Jako teď. Budu říkat čísla, protože jejich jména se extrémně špatně vyslovují. Věděli jsme, že číslo 6 je střelec. A že čtyřiadvacítku nechceme nechat rozehrát v driblingu. A přesně to se bohužel stalo.“
Jen pro upřesnění, šestka Kamilé Nacickaitéová Van Der Horstová dala 20 bodů, číslo 24 Japreece Deanová ještě o jeden víc.
Evropská scéna je oproti české nejvyšší soutěži jiná, to poznává Chomutov už čtvrtou sezonu po sobě.
„Evropský basket se hraje trošku jinak. Rozhodčí nechávají tvrdší hru, ale s tím jsme schopní se vyrovnat. Pro nás je to skvělá zkušenost,“ míní kouč. „Chybí nám výrazná individualita, která by mohla zápas strhnout na naši stranu. Eliška Brejchová je výborná kanonýrka, ale spoléhá na svoji střelu. Když jí nepadne, není tak produktivní. Kačka Bartoňová je taky dobrá, ale musí najít spoluhráčky. Nemáme někoho jako dříve Pollardovou.“
Brejchová, s 21 body top domácí střelkyně poslední partie, tvrdí: „V Eurocupu je hra rychlejší, tvrdší. Záleží, co rozhodčí pustí. Hráčky už prostě mají větší kvalitu.“
S nepostupem se Levhartice už smiřují. Ještě hrají tři zápasy na palubovkách soupeřek. „Je určitě škoda, že nám to nevyšlo, ale na začátku sezony nám odpadly hráčky. Nehrály jsme v plné sestavě jako v létě. Těžko se na to rychle reaguje, když je Eurocup už v úvodu ročníku,“ lituje Brejchová. „Absence nás mrzí, protože jsme se všemi dokázaly hrát vyrovnaně. Doufám, že na venkovním hřišti urveme nějaké vítězství.“
Chomutov trpěl hlavně pod košem, vypadly mu dvě pivotky. Američanka Karoline Striplinová po operaci slepého střeva a nemocná Kateřina Rokošová, která vynechala první evropský zápas.
„Se Striplinovou by to bylo znatelně lepší, zápas by byl jiný. Kačky síla pod košem byla znát, ačkoli hraje po nemoci a není stoprocentní. Striplinová byla v přípravě stejně, možná i víc dominantní podkošová hráčka než ona. Ještě k tomu obě umí vystřelit trojku. Doufám, že brzy bude zpátky,“ modlí se Treml a návrat odhaduje na půlku listopadu. Navíc dlouhodobě bude mimo hru i další pivotka Johana Staňková, která má naprasklý obratel a vyhřezlou plotýnku.
Ačkoli šance na postup ze skupiny je už jen teoretická, Treml se na zbývající zápasy těší. „Hlavně, že si zahrajeme před halou, která bude fandit soupeřům. To můžeme zužitkovat. Myslím, že v Kosovu bude hodně vypjatá atmosféra. Bude to další zážitek a něco, co můžeme využít, když budeme hrát třeba v Hradci Králové, kde mají taky dobrou atmosféru.“