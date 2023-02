Vřískot! Školáci zaplnili chomutovskou halu, fandili v zápase s USK

„Plné tribuny jsou pro nás zážitek, děti se chytly a fandily. Nechtěly jsme zápas jen odehrát, ale USK potrápit, aby měly radost,“ tvrdila domácí opora a olympionička Kateřina Bartoňová.

Pořadatelé mohli zahlásit plný dům. Městská hala v Chomutově disponuje sedm stovkami míst k sezení a fanoušků, povětšinou dětských, dorazilo 853. Stáli i u zábradlí. Kulisa, o jaké Levhartice můžou v běžných střetnutích jen snít. „Nádhera. Vypadat to takhle při každém zápase, byla by to bomba,“ zářil majitel klubu Petr Drobný.

Pozval základní a střední školy nejen z Chomutova, ale také z okolních měst, z Března, Kadaně, Klášterce a Jirkova, začínalo se už v deset dopoledne místo vyučování. „Měli jsme tu vizi už předloni, ale zhatil ji covid. Jsme jedním z nejúspěšnějších klubů ve městě a chtěli jsme zpropagovat basketbal, aby školní dětičky měly chuť a zájem hrát. A aby viděly, co jsme za deset let dokázali vybudovat,“ osvětlil Drobný, proč Levhartice uspořádaly školní zápas. „A taky jsme chtěli ukázat euroligového soupeře.“

Děti si užívaly nejen to, že se ulily ze školy, ale i zápas samotný. „Hodně fandíme, utkání i atmosféra se nám líbí. Na basketu jsme poprvé na živo. Na škole se zeptali, kdo chce jít, tak jsme se přihlásili,“ líčili chomutovští sedmáci Matěj Richter a Vladimír Loukota, kteří sami sportují, jsou zápasníci.

Levhartice se před nevšedním publikem vyšťavily, školáci je povzbuzovali hlasivkami i tleskátky. Když za hurónského křiku Kadlecová ve druhé čtvrtině snížila na na 30:36, donutila trenérku USK Natálii Hejkovou k oddechovému času. Během něj maskot Danny střílel do hlediště trička, o přestávce se na basketbalovém automatu utkali kantoři jednotlivých škol.

„Nejsme zvyklé hrát takhle brzy, z Prahy jsme vyrážely už o sedmé ráno. Ale obětovaly jsme se, aby děti viděly, že basketbal je krásná hra,“ kochala se kulisou i trenérka hostů Hejková. Ligový suverén nakonec bezproblémově dokráčel k dalšímu triumfu, na domácí scéně vyhrává nepřetržitě od května 2013.

Domácí hvězda Bartoňová tvrdila: „Pro nás starší bylo dopolední utkání horší, protože nám trvá, než se ráno rozhýbeme. Ale ospalé mi přišly spíš soupeřky.“ Zato školáci dováděli, energií překypovali a přenesli ji i na Levhartice. „Tohle publikum je hodně jiné, děti jsou hlasité obecně,“ pousmála se bývalá reprezentantka. Po zápase se oba celky společně vyfotily před tribunou plnou malých příznivců.

Školní zápasy už v českém basketbalu zdomácněly. Muži mistrovského Nymburka mají za sebou čtyři, poslední v prosinci, ženy Žabin Brno letos v lednu před žáky základních a středních škol nastoupily ve Federálním poháru proti Ostravě.