Finiš snů a Chomutov v extázi. Slaví historicky první výhru v EuroCupu

V české lize koušou, v EuroCupu krotnou, platilo pro basketbalové Levhartice Chomutov do středy. Až finiš snů to změnil. Sedmý pokus ve druhé nejprestižnější pohárové soutěži konečně proměnily v premiérové vítězství, při vstupu do letošního ročníku zaťaly drápy do Gorzówa Wielkopolského a po obrovském boji polského soupeře v thrillerové koncovce přetlačily 90:84