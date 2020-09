Satoranský má nového trenéra, do Chicaga přichází Donovan

Pětapadesátiletý Donovan skončil po pěti letech dobrovolně u týmu z Oklahoma City, ač byl jedním z kandidátů na nejlepšího trenéra sezony. V Thunder se totiž hledají a váhají, zda udržet nečekaně úspěšnou sestavu kolem veterána Chrise Paula, anebo výrazně omladit.

To v Chicago Bulls mají jasno. Po marném dobývání play off a po příchodech nového viceprezidenta Arturase Karnišovase a generálního manažera Marca Eversleyho vyhlásili čas změn.

Do nové doby se již nehodil starý - a nepříliš úspěšný - trenér Jim Boylen, v polovině srpna byl odvolán a nastalo hledání nového šéfa lavičky.

Donovan postoupil s Thunder v NBA do play off v každé ze svých pěti sezon, při své premiéře se s týmem kolem Kevina Duranta a Russella Westbrooka dostal do finále Západní konference, v němž však nevyužil vedení 3:1 na zápasy nad Golden State Warriors.

Před prvním angažmá v NBA strávil Donovan 19 sezon u týmu University of Florida a dovedl ho ke dvěma titulům v NCAA. V roce 2013 se v Praze radoval z titulu juniorských mistrů světa coby kouč amerického výběru.