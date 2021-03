Satoranský v základu, vítězné Chicago? Po naději zase přišlo roztrpčení

Už to začínalo vypadat jako rodící se trend: basketbalisté Chicago Bulls našli svoji optimální základní pětku a významnou roli v ní má Tomáš Satoranský. „To, co se nám povedlo, zvýší sebevědomí každému hráči,“ pronesl jediný Čech v NBA poté, co Bulls rozprášili Oklahoma City Thunder 123:102 a vyhráli podruhé za sebou. Jenže série skončila hned den poté...