Jsem nevinen! Billups stanul u soudu kvůli sázkařským a pokerovým podvodům

Chauncey Billups, bývalý trenér basketbalového klubu Portland Trail Blazers, u soudu kvůli nelegálním pokerovým hrám prohlásil, že se cítí nevinný. V průběhu pondělka stanul před federální soudem v Brooklynu kvůli obvinění, že spolupracoval s mafií na ovlivňování ilegálních pokerových her.
Chauncey Billups s manželkou Piper a dcerou Cydney na zápase univerzit Colorado...

Chauncey Billups s manželkou Piper a dcerou Cydney na zápase univerzit Colorado a Arizona | foto: AP

Isiah Thomas (vlevo) a Chauncey Billups na zápase svých Detroit Pistons
Chauncey Billups jako trenér Portland Trail Blazers
Chauncey Billups, trenér Portland Trail Blazers
Chauncey Billups jako trenér Portland Trail Blazers
Billups byl 23. října zatčen a spolu s třiceti dalšími lidmi obviněn z podílu na rozsáhlém podvodu se zmanipulovanými pokerovými hrami, které organizovala mafie. Podle obžaloby lákal k pokeru hráče, kteří pak kvůli podvodům prostřednictvím moderních technologií přicházeli o miliony dolarů. O den později byl po soudním jednání v Oregonu propuštěn na kauci. Během současného procesu je tak na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí Billupsovi až dvacet let vězení. Devětačtyřicetiletý kouč měl být pátou sezonu na lavičce Trail Blazers, aktuálně má ale pozastavenou činnost i mzdu. Dočasným trenérem Portlandu je Tiago Splitter.

Budu předstírat zranění. Vsaď proti nám, jsme bez LeBrona. Jak se v NBA podvádělo

Jako hráč působil Billups v NBA sedmnáct let. Byl nejužitečnějším hráčem ligového finále v roce 2004, kdy pomohl k triumfu Detroit Pistons. Pětkrát se dostal do All Star týmu a loni byl uveden do basketbalové Síně slávy ve Springfieldu.

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Plavecká výprava přišla před ME o hvězdu. Seemanová obhajovat medaili nebude

Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová nebude kvůli zdravotním problémům startovat na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které se uskuteční příští týden v polském Lublinu. Oznámila to na...

24. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:41

