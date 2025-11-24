Jsem nevinen! Billups stanul u soudu kvůli sázkařským a pokerovým podvodům

Billups byl 23. října zatčen a spolu s třiceti dalšími lidmi obviněn z podílu na rozsáhlém podvodu se zmanipulovanými pokerovými hrami, které organizovala mafie. Podle obžaloby lákal k pokeru hráče, kteří pak kvůli podvodům prostřednictvím moderních technologií přicházeli o miliony dolarů. O den později byl po soudním jednání v Oregonu propuštěn na kauci. Během současného procesu je tak na svobodě.
V případě prokázání viny hrozí Billupsovi až dvacet let vězení. Devětačtyřicetiletý kouč měl být pátou sezonu na lavičce Trail Blazers, aktuálně má ale pozastavenou činnost i mzdu. Dočasným trenérem Portlandu je Tiago Splitter.
Jako hráč působil Billups v NBA sedmnáct let. Byl nejužitečnějším hráčem ligového finále v roce 2004, kdy pomohl k triumfu Detroit Pistons. Pětkrát se dostal do All Star týmu a loni byl uveden do basketbalové Síně slávy ve Springfieldu.