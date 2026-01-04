Žabiny dál posilují. Brňanky vítají reprezentantku Velichovou

Velichová si vyzkouší třetí angažmá v české lize. Minulou sezonu nastupovala za Chomutov, předtím oblékala dres Hradce Králové. V seniorské reprezentaci si poprvé zahrála v listopadu v přípravných zápasech s Maďarskem.
V Žabinách, které obměňují kádr, je další novou tváří po navrátilkyni Natálii Stoupalové a Američance Stephanii Jonesové. Tým naopak na přelomu roku opustily Švédka Amanda Zahuiová, Francouzka Zoé Wadouxová a Řekyně Artemis Spanuová.
Brněnskému klubu nevyšel podzim v evropských pohárech. Po nezdaru v kvalifikaci Evropské ligy vypadl v 1. kole play off Evropského poháru. V domácí soutěži je třetí za USK Praha a SBŠ Ostrava.