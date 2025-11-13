Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo

Poměrně blízko do hor, k jezerům, o kousek dál k plážím. Už při letmém pohledu se Brescia jeví jako příjemná lokalita pro poznávání italských přírodních krás. A nejen jich, lombardské město je zajímavé i z hlediska sportovního. Konkrétně o tom basketbalovém vyprávěla na srazu české reprezentace Charlotte Velichová, od léta hráčka tamější Brixie, kde zatím v průměru sbírá 4,8 bodu na zápas.
Česká basketbalistka Charlotte Velichová.

foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Charlotte Velichová na tréninku.
Charlotte Velichová na tréninku.
Charlotte Velichová trénuje na reprezentačním srazu.
Česká basketbalistka Charlotte Velichová na reprezentačním srazu.
Po roce stráveném s chomutovskými Levharticemi zatoužila po zahraniční výzvě, která nakonec přebila i všechny nabídky z českých klubů.

„A je to super, jsem spokojená. Musím říct, že liga je oproti Česku hodně rozdílná. Beru to opravdu jako velkou výzvu. Jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost a vydala jsem se něco takového zkusit,“ líčila jedenadvacetiletá basketbalistka po tréninku v pražské Královce.

Jaký cítíte největší rozdíl?
Vypíchla bych agresivitu, nasazení. V trénincích musíme být vždy stoprocentně připravené na každou situaci a ve všech momentech se po nás agresivnější přístup požaduje. I v zápasech jde vidět, že žádný soupeř ani na minutu nic nevypustí.

Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích

Řekla byste, že kvalita italské ligy vynahrazuje absenci v evropských pohárech, do kterých jste nakoukla v Chomutově?
Určitě, přijde mi, že italská liga je velmi vyrovnaná. Vyjde nastejno, když hrajeme s prvním týmem, nebo s někým ze spodku tabulky. Vždycky musíme mít správné nastavení a nic nevypustit. Tím bych řekla, že mám evropské poháry nahrazené.

Před sezonou jste se spoluhráčkami měla poměrně uvolněné týmové focení. Dobrá nálada se v kabině pořád drží?
Jo! Máme super tým, hodně mladý. Většina holek je ročník 2000 a výš. Jsme tam čtyři cizinky a zbytek tvoří Italky, což ale není vůbec problém. Všechny se bavíme se všemi, jsme super parta.

I mimo halu?
Teď už nemáme tolik volného času. Ale když je, společně cestujeme.

Co už jste viděla?
Často jsem jezdila k jezeru Lago di Garda, kde bylo hezky ještě v říjnu. Výlet jsme si udělaly i do Milána, těch možností je v okolí hrozně moc.

Kde se vám líbilo nejvíce?
Mojí srdcovkou je ne zas tolik známé jezero Iseo, které je fakt krásné. U něj jsem byla asi nejčastěji. Mám to k němu asi dvacet minut od domu a navíc tam nejezdí tolik turistů.

Zpátky do Brescie, která je také basketbalovým městem. Mužskému týmu se teď v domácí soutěži daří, sledujete ho?
Navštívili jsme pár zápasů. A ta atmosféra! Mají ji v nejvyšší soutěži úžasnou. Teď je navíc podpořena tím, že v lize vedou. Hala je vyprodaná na každý zápas. Byla jsem se podívat i na italský superpohár, který hráli kousek v Miláně.

Charlotte Velichová z Brixie přihrává v utkání prvního kola italské ligy.
Česká basketbalistka Charlotte Velichová v dresu z Brixie v akci.

Trénujete ve volnu i italštinu?
Určitě si netroufnu říct, že umím italsky, ale slovíčka už docela pochytávám. Když má řeč trenér (Stefano Zanardi), s basketbalovou terminologií problém nemám. A kafe si taky zvládnu objednat. Zkrátka takový základ.

Oblíbený výraz jste si našla?
Asi nemám. Samozřejmě hned ze začátku mě holky naučily nevhodné výrazy, které si teď pamatuju nejvíc. (smích)

Teď jste se vrátila domů. Užíváte si čas se známými tvářemi na reprezentačním srazu?
Jsem hrozně ráda, že můžu být aspoň na chvilku v Česku a ještě k tomu s holkami, se kterými jsem hrála. Ještě jsem se nestihla se všemi pobavit, ale první večer na pokoji jsme do noci kecali s Marianou Přibylovou.

Euro 2028 vyvrcholí ve Wembley, zahajovací zápas přivítá Cardiff

Pohled na stadion Wembley před začátkem přípravného utkání Anglie proti...

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 zahájí zápas na stadionu Millennium v Cardiffu a vyvrcholí ve Wembley, kde se uskuteční obě semifinále a 9. července duel o zlato. Detaily k turnaji, který...

12. listopadu 2025  22:22

Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím

Sir’Jabari RIce z Nymburku během utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Na tribuně měl největší fanynku, svou maminku. Ačkoliv oba smutnili po porážce s Albou Berlín v Lize mistrů (75:88), nymburský tahoun Sir’Jabari Rice si rozhodně neudělal ostudu. Bodové maximum v...

12. listopadu 2025  22:15

