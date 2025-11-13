Po roce stráveném s chomutovskými Levharticemi zatoužila po zahraniční výzvě, která nakonec přebila i všechny nabídky z českých klubů.
„A je to super, jsem spokojená. Musím říct, že liga je oproti Česku hodně rozdílná. Beru to opravdu jako velkou výzvu. Jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost a vydala jsem se něco takového zkusit,“ líčila jedenadvacetiletá basketbalistka po tréninku v pražské Královce.
Jaký cítíte největší rozdíl?
Vypíchla bych agresivitu, nasazení. V trénincích musíme být vždy stoprocentně připravené na každou situaci a ve všech momentech se po nás agresivnější přístup požaduje. I v zápasech jde vidět, že žádný soupeř ani na minutu nic nevypustí.
Řekla byste, že kvalita italské ligy vynahrazuje absenci v evropských pohárech, do kterých jste nakoukla v Chomutově?
Určitě, přijde mi, že italská liga je velmi vyrovnaná. Vyjde nastejno, když hrajeme s prvním týmem, nebo s někým ze spodku tabulky. Vždycky musíme mít správné nastavení a nic nevypustit. Tím bych řekla, že mám evropské poháry nahrazené.
Před sezonou jste se spoluhráčkami měla poměrně uvolněné týmové focení. Dobrá nálada se v kabině pořád drží?
Jo! Máme super tým, hodně mladý. Většina holek je ročník 2000 a výš. Jsme tam čtyři cizinky a zbytek tvoří Italky, což ale není vůbec problém. Všechny se bavíme se všemi, jsme super parta.
I mimo halu?
Teď už nemáme tolik volného času. Ale když je, společně cestujeme.
Co už jste viděla?
Často jsem jezdila k jezeru Lago di Garda, kde bylo hezky ještě v říjnu. Výlet jsme si udělaly i do Milána, těch možností je v okolí hrozně moc.
Kde se vám líbilo nejvíce?
Mojí srdcovkou je ne zas tolik známé jezero Iseo, které je fakt krásné. U něj jsem byla asi nejčastěji. Mám to k němu asi dvacet minut od domu a navíc tam nejezdí tolik turistů.
Zpátky do Brescie, která je také basketbalovým městem. Mužskému týmu se teď v domácí soutěži daří, sledujete ho?
Navštívili jsme pár zápasů. A ta atmosféra! Mají ji v nejvyšší soutěži úžasnou. Teď je navíc podpořena tím, že v lize vedou. Hala je vyprodaná na každý zápas. Byla jsem se podívat i na italský superpohár, který hráli kousek v Miláně.
Trénujete ve volnu i italštinu?
Určitě si netroufnu říct, že umím italsky, ale slovíčka už docela pochytávám. Když má řeč trenér (Stefano Zanardi), s basketbalovou terminologií problém nemám. A kafe si taky zvládnu objednat. Zkrátka takový základ.
Oblíbený výraz jste si našla?
Asi nemám. Samozřejmě hned ze začátku mě holky naučily nevhodné výrazy, které si teď pamatuju nejvíc. (smích)
Teď jste se vrátila domů. Užíváte si čas se známými tvářemi na reprezentačním srazu?
Jsem hrozně ráda, že můžu být aspoň na chvilku v Česku a ještě k tomu s holkami, se kterými jsem hrála. Ještě jsem se nestihla se všemi pobavit, ale první večer na pokoji jsme do noci kecali s Marianou Přibylovou.